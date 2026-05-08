Severe Losses for Labour Party in England's Local Elections

The Labour Party, which has governed in the UK, suffered severe losses in the local elections in England. Several towns and cities that had been held by Labour for decades were won by the populist Reform UK party led by Nigel Farage. Farage declared the election results as a 'historic change'.

Bei den Kommunalwahlen in England hat die in Großbritannien regierende Labour-Partei von Premier Keir Starmer schwere Verluste erlitten. Etliche teils seit Jahrzehnten von Labour gehaltene Hochburgen gingen an die rechtspopulistische Partei Reform UK von Brexit -Vorkämpfer Nigel Farage .

Dieser sprach nach der Wahl von einem "historischen Wandel". Starmer zeigte sich am Freitag kämpferisch und schloss einen Rücktritt aus.

"Die Ergebnisse sind wirklich hart, ich will das nicht beschönigen", so Starmer, der gleichzeitig betonte: "Ich werde nicht abtreten. " Er sei im Juli 2024 für eine fünfjährige Amtszeit gewählt worden und habe nicht nur die Absicht, das durchzuziehen. Er wolle seine Partei auch in die nächste Parlamentswahl führen. Er werde nicht davonlaufen und das Land ins Chaos stürzen, wie er in einem Interview mit Sky News nach Auszählung erster Ergebnisse der Kommunalwahlen in England sagte.

"Tage wie diese schwächen meine Entschlossenheit nicht, den Wandel herbeizuführen, den ich versprochen habe", zitierte die BBC den bereits vor den Wahlen am Donnerstag mit Rücktrittsforderungen konfrontierten Starmer





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