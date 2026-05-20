Marcus Serringer, Geschäftsführer des Tiermedizinischen Zentrums Teesdorf im Bezirk Baden, hat nach massiver Kritik an einem internen Dokument, das wildlebende Tiere nicht ungefragt an Tierärzte oder Auffangstationen bringen sollte, einen neuen Leitfaden zur Verfügung gestellt. In dem Leitfaden ist beispielsweise eine Anleitung enthalten, wie verletzte Tiere in Notfällen mit der Dienstwaffe getötet werden können. Serlinger betont, dass die Kritik am Leitfaden vor allem von Personen mit wenig Ausbildung und Aus training lackiert ist.

Thomas Werth Nach dem Wirbel um den Wildtier-Leitfaden des Landes Niederösterreich legt Marcus Serringer vom Tiermedizinischen Zentrum Teesdorf nach. Er spricht von vermeidbarem Leid und unnötigen Tötungen. reißt nicht ab.

Das interne Dokument hatte für Aufregung gesorgt, weil darin unter anderem festgehalten wird, dass verletzte geschützte Wildtiere nicht ungefragt zu Tierärzten oder Auffangstationen gebracht werden sollen. Stattdessen wird auch erklärt, wie Tiere im Ernstfall möglichst rasch mit der Dienstwaffe getötet werden können, um ihnen Leid zu ersparen. Marcus Serringer, Geschäftsführer des Tiermedizinischen Zentrums Teesdorf im Bezirk Baden, hatte daraufhin massive Kritik geübt. Nachdem der "Krone"-Bericht für zahlreiche, teils emotionale Reaktionen gesorgt hat, legt Serringer nun nach.





Viele Menschen können gar nicht zwischen verschieden schweren Verletzungen unterscheiden, sagt Serringer. Er erinnert sich an einen jungen Rehbock, der im Wildzaun hängen geblieben war. Die Feuerwehr war bereits verständigt und am Weg. Der Jäger war leider schneller und hat den jungen Bock sofort erschossen.

Der hatte aber keinerlei relevante Verletzungen, kritisiert er. Serringer sieht sich dadurch in seiner Kritik bestätigt.



Zu weitere Argumente des Landes weist er zurück.

"Wir haben noch niemals der Polizei oder der Feuerwehr irgendwelche Kosten für die Versorgung verletzter Tiere in Rechnung gestellt," betont der Geschäftsführer. Im Leitfaden wird nämlich extra darauf hingewiesen, dass Polizisten auf den Kosten sitzen bleiben würden, wenn sie Tiere eigenhändig zu Tierärzten bringen würden.



Auch die Sorge vor einer zu starken Bindung an den Menschen bei der Pflege kann er nicht nachvollziehen: "Der Kontakt wird so weit als möglich minimiert!

" Besonders wichtig sei ihm aber ein anderer Punkt: "Der Aufbau einer Tierrettung wird in NÖ nach wie vor von der Landesregierung verhindert. эту можно исправить",

"". Diese könnte in solchen Fällen tatsächlich helfen und tut das in anderen Bundesländern auch schon sehr.



Marcus Serringer betont, dass die Kritik an diesem Leitfaden vor allem von Personen mit wenig Ausbildung und Aus प्रशिक्षungs fehlen gekommen ist, die die tatsächlichen Auswirkungen harmloser Verletzungen nicht verstehen.

Er sieht eine allgemeine unübersichtliche Haltung der Menschen gegenüber der Fortpflanzung von geschützten Arten. Es sei viel Lärm um nichts und vor allem unpassend Verhalten ganz besonders in den sozialen Medien. Serringer betont, dass die Kritik am Leitfaden vor allem von Personen mit wenig Ausbildung und Aus training lackiert ist. Er sieht eine allgemeine unübersichtliche Haltung der Menschen gegenüber der Fortpflanzung von geschützten Arten.

Es sei viel Lärm um nichts und vor allem unpassendes Verhalten ganz besonders in den sozialen Medien.

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