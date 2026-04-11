Serienbetrüger in Wien: 44-Jähriger soll dutzende Menschen um Tausende Euro gebracht haben

Ein mutmaßlicher Betrüger wird in Wien wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs angeklagt. Er soll Dutzende Menschen mit verschiedenen Maschen um ihr Geld gebracht haben. Die Polizei nahm den Mann nach einer spektakulären Verfolgungsjagd fest. Der Angeklagte ist bereits mehrfach vorbestraft.

Mal Installateur, mal Vermieter: Ein mutmaßlicher Betrüger treibt in Wien sein Unwesen. Ein 44-Jähriger soll dutzende Menschen um erhebliche Summen gebracht haben und steht erneut vor Gericht. Nach einer spektakulären Festnahme im Jänner befindet sich der Verdächtige nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gewerbsmäßigen schweren Betrug vor, wobei die Unschuldsvermutung gilt. Die Ermittlungen zeigen ein Muster aus simplen, aber effektiven Betrug smaschen. Dragan S.

, so der Name des mutmaßlichen Täters, agierte mit einer bemerkenswerten Dreistigkeit und wechselnden Identitäten, um seine Opfer zu täuschen. Sein Vorgehen war oft stümperhaft, doch die Maschen funktionierten, was zu einem beträchtlichen finanziellen Schaden führte. Seine kriminelle Karriere scheint nun vorerst gestoppt zu sein, doch die Anklage wirft ein Schlaglicht auf die perfiden Methoden des Betrügers und die daraus resultierenden Schäden für die Opfer.\Die Betrugsmaschen des mutmaßlichen Täters waren vielfältig. Oft gab er sich als Handwerker aus, meist als Installateur, und suchte gezielt Wohnungen auf, in denen er vermeintliche Schäden vortäuschte oder Reparaturen anbot. Dabei nutzte er die Gutgläubigkeit und das Vertrauen der Bewohner aus. Er gab sich als Mitarbeiter von Hausverwaltungen oder bekannten Firmen aus und erweckte so den Eindruck von Seriosität. In anderen Fällen gaukelte er den Opfern dringende Reparaturen vor, um sie zur sofortigen Zahlung zu bewegen. Dabei spielte er mit der Angst vor größeren Schäden oder Unannehmlichkeiten. Die Beträge, die er ergaunerte, variierten, doch die Summe der einzelnen Betrugsfälle addiert sich zu einem beträchtlichen Gesamtbetrag. Einige Opfer berichteten von skurrilen Begegnungen, in denen der Betrüger sogar handschriftliche Quittungen ausstellte oder sich sogar den Reisepass fotografieren ließ, um sein Vorgehen zu untermauern. Diese vermeintliche Transparenz diente möglicherweise dazu, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen und sie von der Echtheit seiner Absichten zu überzeugen. Das Ermittlungsverfahren wird nun die einzelnen Fälle detailliert aufarbeiten und die Schuld des Angeklagten prüfen.\Die Polizei konnte den 44-Jährigen nach monatelanger Fahndung festnehmen, nachdem er sich in einem Hostel in Wien versteckt hielt. Die Festnahme war spektakulär, da der Verdächtige versuchte, über ein Fenster zu flüchten. Der Mann war bereits mehrfach vorbestraft, was seine kriminelle Energie unterstreicht. Seine Vergangenheit, die durch zahlreiche Verurteilungen geprägt ist, zeigt ein wiederholtes Muster von Straftaten. Die Behörden betrachten den Fall als einen bedeutenden Erfolg, da es gelang, einen Serienbetrüger dingfest zu machen, der über lange Zeit hinweg zahlreiche Menschen geschädigt hat. Die Untersuchungshaft soll verhindern, dass der Verdächtige weitere Straftaten begeht oder sich dem Verfahren entzieht. Der bevorstehende Prozess wird nun die einzelnen Betrugsfälle aufarbeiten und die rechtliche Bewertung der Taten vornehmen. Die Opfer hoffen auf eine angemessene Strafe und die Möglichkeit, zumindest einen Teil ihres Schadens ersetzt zu bekommen. Der Fall verdeutlicht die Notwendigkeit, sich vor Betrügern zu schützen und im Zweifelsfall stets die Echtheit von Handwerkern und anderen Dienstleistern zu überprüfen





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