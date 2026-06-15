Serie von Fahrraddiebstählen in Feldkirch-Nofels hält an

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich Feldkirch-Nofels mehrere E-Bikes aus Carports gestohlen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit weiteren ähnlichen Taten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Feldkirch-Nofels kam es am vergangenen Wochenende zu einer Serie von Fahrraddiebstählen, die die Polizei nun untersucht. Die Täter beschränkten sich dabei nicht nur auf E-Bike s, sondern suchten auch nach anderen Wertgegenständen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 13. auf den 14. Juni 2026, wurden im Bereich Feldkirch-Nofels mehrfach Carports vor Einfamilienhäusern und Wohnanlagen aufgesucht. Dort entwendeten unbekannte Personen mehrere gesicherte E-Bikes. Interessant ist, dass an einigen Tatorten zuvor gestohlene E-Bikes zurückgelassen wurden, was auf einen Täterkreis hindeuten könnte, der die gestohlenen Fahrräder möglicherweise austauscht oder transportiert.

Zusätzlich wurden in zwei Fällen unversperrte PKW durchsucht, wobei jedoch nichts entwendet wurde. Dies könnte auf eine allgemeine Suche nach Wertgegenständen hindeuten, die in diesem Gebiet stattfindet. Die Polizei geht davon aus, dass diese Vorfälle im Zusammenhang mit zwei weiteren, ähnlich gelagerten Fahrraddiebstählen im Bereich Nofels stehen, die ebenfalls angezeigt wurden. Damit deutet sich ein Muster an, das über das Wochenende hinausgeht.

Die Bevölkerung wird nun um Mithilfe gebeten. Personen, die in der genannten Nacht im Bereich Feldkirch-Nofels verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso werden weitere mögliche Geschädigte gebeten, Kontakt aufzunehmen. Besonders wichtig sind Aufzeichnungen privater Videoüberwachungsanlagen aus dem betroffenen Bereich.

Falls solche Aufnahmen existieren, sollten sie der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Feldkirch unter der Telefonnummer +43 59133 8150-100 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion abgegeben werden. Die Polizei bittet um erhöhte Wachsamkeit und um die Weitergabe von Informationen, um die Täter zu überführen





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fahrraddiebstahl Feldkirch-Nofels E-Bike Polizei Hinweise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hamilton feiert in Barcelona Premieren-Sieg für FerrariLewis Hamilton feiert in Barcelona seinen ersten Ferrari-Sieg, durchbricht die Mercedes-Serie und hält das WM-Rennen weiter spannend.

Read more »

Wegen dieser Serie fahren Tausende in die Steiermark1.500 Besucher feierten beim Fantag ihrer Lieblingsserie in der Steiermark. Rettungseinsätze und persönliche Begegnungen mit den Darstellern inklusive

Read more »

„Es ist hart!“ Ende einer beeindruckenden SerieBitterer WM-Auftakt für Ecuador! Im Spiel gegen die Elfenbeiküste mussten sich die Südamerikaner mit 0:1 geschlagen geben und damit ihre ...

Read more »

„Es gibt immer wen, der dir Erfolge nicht gönnt“In knapp zwei Wochen findet die Grazer Gemeinderatswahl statt. In einer Serie stellen wir Ihnen die Spitzenkandidaten der sieben aktuell im ...

Read more »