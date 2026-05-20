Die beiden früheren Nationalstrikereien und Liga-Rekordhalter spielen einen erheblichen Einfluss auf die Übertragung des WM-Spiels in die Bundesliga. Während Sergej Barbarez ein encantados Comeback als Trainer auf dem Weg ist, um amופה zu arbeiten und die WM-Teilnahme seines Landes zu verbessern, erhofft sich Ed Dzeko zu bringen bei seiner Rückkehr nach Schalke und die Bundesliga auf die Erfolgsszieszene seines Heimatlandes aufzulaufen.

Sergej Barbarez kehrte ins Fußball spiel zurück und landete überraschend eine Trainerstelle beim bosnischen Verband, wo er derzeit einen erfolgreichen Saisonstart verzeichnen kann. Ed Dzeko , Kapitän von Bayern und Rekordnationalspieler, wechselte zu Schalke und feierte erfolgreich in die Bundesliga zurück.

Beide Länder erreichen damit eine zweite WM-Teilnahme. Während Ed Dzeko mit der Verletzung seiner Schulter zu Beginn des Jahres zurücktrete und von der AC Florenz wechselt, feiert Sergej Barbarez seine Rückkehr in der Trainerrolle. Beide spielen einen wesentlichen Beitrag zur Übertragung der WM-Partizipation in die Bundesliga





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