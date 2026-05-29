Sepp Kuss gewinnt bergige Giro-Etappe; Tradition des weißen Brautkleids ist relativ jung

Beim Giro d'Italia sichert sich Sepp Kuss seinen ersten Etappensieg nach einer erfolgreichen Solo-Fahrt in Alleghe. Parallel dazu: Die Volkskundlerin Thekla Weissengruber spricht über die Entstehung des Brauchs, in Weiß zu heiraten.

Der 28-jährige Fahrer vom Team Decathlon überquerte nach 151 Kilometern von Feltre zur Bergankunft in Alleghe die Ziellinie unmittelbar vor dem dänischen Gesamtführenden Jonas Vingegaard .

Der Rückstand nach Bewältigung von rund 4.800 Höhenmetern auf den siegreichen US-Teamkollegen Sepp Kuss betrug 39 Sekunden. Derek Gee aus Kanada und Giulia Ciccone aus Italien belegten die Plätze zwei und drei, wobei das Lidl-Duo einen Rückstand von 13 bzw. 36 Sekunden hatte. Für Sepp Kuss war dies der erste Etappensieg beim Giro d'Italia; Vingegaards Edelhelfer durfte an diesem Tag eigenständig agieren. Rund 2,2 Kilometer vor dem Ziel setzte er sich entscheidend gegen den bis dahin führenden Ciccone durch.

Am Samstag steht eine weitere anspruchsvolle Bergetappe auf dem Programm, bevor die Rundfahrt am Sonntag in Rom endet. Brauchtum: Die Tradition, in Weiß zu heiraten, ist gar nicht so alt, erklärt Volkskultur-Expertin Thekla Weissengruber. Aktuell liegen Clean Chic und Spitze im Trend





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