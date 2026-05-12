Sepp Blatter attackiert FIFA-Chef Infantino: Vorwürfe von Diktatur und Gier

Der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter rechnet in einem Interview mit seinem Nachfolger Gianni Infantino ab und kritisiert die aktuelle Führung des Weltverbandes sowie die Planung der WM 2026 scharf.

In einem aktuellen und äußerst brisanten Interview mit dem ZDF hat der ehemalige Präsident des Weltfußballverbandes, Sepp Blatter , eine beispiellose Attacke gegen seinen Nachfolger Gianni Infantino gestartet.

Der 90-jährige Schweizer Funktionär sparte nicht mit harten Worten und zeichnete das Bild eines Verbandes, der seine ursprünglichen Werte und seine eigentliche Bestimmung völlig aus den Augen verloren habe. Laut Blatter sei die FIFA unter der Führung von Infantino zu einem Instrument geworden, das primär auf finanzielle Gewinnmaximierung und persönliche Selbstdarstellung ausgerichtet sei.

Er wirft dem aktuellen Präsidenten vor, dass dieser sich weit mehr mit der High Society und globalen Staatschefs umgebe, als sich mit dem eigentlichen Kern des Sports, nämlich dem Spiel auf dem Rasen. Die ständigen Reisen in Privatjets und die Inszenierung als weltpolitischer Akteur stünden aus Sicht Blatters im krassen Gegensatz zu dem, was der Weltverband eigentlich leisten sollte: die Förderung und Pflege des Fußballs in all seinen Facetten weltweit.

Besonders drastisch wurde Blatter in seinen Aussagen zur internen Struktur und zur Machtverteilung innerhalb der FIFA. Er bezeichnete den Weltverband in seinen aktuellen Zügen unverblümt als eine Diktatur. In dieser Struktur gebe es keinen Raum mehr für konstruktive Kritik oder demokratische Aushandlungsprozesse. Alles, was der amtierende Präsident Infantino vorgebe oder beschließe, werde ohne Zögern und ohne kritische Hinterfragung umgesetzt.

Wer hingegen eine andere Meinung vertrete oder versuchen würde, alternative Wege aufzuzeigen, werde systematisch zum Schweigen gebracht oder an den Rand gedrängt. Für den ehemaligen Boss ist die FIFA dadurch ihre Glaubwürdigkeit und ihre Integrität als respektable internationale Organisation verloren gegangen. Er sieht eine gefährliche Tendenz zur Autokratie, bei der die Führungsebene völlig entkoppelt von der Basis und den Bedürfnissen der Mitgliedsverbände agiere.

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt im Interview war die Planung der kommenden Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen werden soll. Blatter kritisierte insbesondere die Entscheidung, das Teilnehmerfeld auf 48 Mannschaften zu erweitern. Aus seiner Sicht sei dies ein fataler Fehler, der primär kommerziellen Interessen diene, anstatt die Qualität des Turniers zu steigern.

Zudem kritisierte er die völlige Ignoranz gegenüber ökologischen Aspekten und der Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der der Klimawandel eine globale Herausforderung darstellt, sei ein Turnier dieser Größenordnung in einem so riesigen geografischen Raum absolut unverantwortlich. Blatter behauptete sogar mit einer gewissen Portion Nostalgie und Selbstgefälligkeit, dass eine solche Entwicklung unter seiner Führung niemals zugelassen worden wäre. Diese scharfen Vorwürfe wirken jedoch besonders paradox, wenn man die eigene Historie von Sepp Blatter betrachtet.

Seine Amtszeit von 1998 bis 2015 war eine der turbulentesten und umstrittensten Ären in der Geschichte des Sports. Blatter musste schließlich im Zuge massiver Korruptionsermittlungen zurücktreten, die weite Teile der FIFA-Führung in ein extrem schlechtes Licht rückten. Die Vorwürfe von Bestechung, Geldwäsche und Manipulation bei der Vergabe von Weltmeisterschaften prägten sein Image über Jahre hinweg. Dass ausgerechnet er nun die moralische Instanz einnimmt und Infantino die mangelnde Integrität vorwirft, wird von vielen Beobachtern als höchst ironisch empfunden.

Dennoch zeigt diese öffentliche Abrechnung, dass die internen Machtkämpfe und persönlichen Differenzen innerhalb der FIFA auch Jahre nach dem Amtswechsel nicht abgeklungen sind. Während Gianni Infantino bereits Pläne schmiedet, im Jahr 2027 erneut für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, bleibt die Frage offen, wie viel Substanz in den Vorwürfen von Blatter steckt. Es ist offensichtlich, dass die FIFA unter Infantino einen Weg der massiven Kommerzialisierung eingeschlagen hat, der viele alte Garde des Fußballs verschreckt.

Die Transformation des Verbandes hin zu einem globalen Entertainment-Giganten ist unverkennbar. Ob dies jedoch zwangsläufig in eine diktatorische Führung führt oder lediglich die Anpassung an moderne Marktmechanismen darstellt, bleibt ein Thema für hitzige Debatten. Fest steht, dass das Verhältnis zwischen dem alten und dem neuen Boss endgültig zerrüttet ist und die öffentliche Bühne nun für ihre gegenseitigen Vorwürfe genutzt wird





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