Die Senkung der Lohnnebenkosten um zwei Milliarden Euro ist die wichtigste Offensivmaßnahme des Doppelbudgets. Diese wird jedoch durch zusätzliche Belastungen an anderer Stelle finanziert. Das Gleiche gilt für den Industriestrompreis und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Die Senkung der Lohnnebenkosten wurde am Mittwochvormittag vorgestellt. Der Grund dafür dürfte wohl sein, dass diese langjährige Forderung von heimischen Unternehmen auf der Prioritätenliste der Finanzministerpartei SPÖ nicht sonderlich weit oben stand. Der Ökonom Marterbauer sprach in seiner Rede mehrmals auf die Bedeutung von Wirtschaftswachstum oder Produktivität zu. Der Druck von ÖVP und Neos führte dazu, dass in dem Konsolidierungsbudget auch eine große Offensivmaßnahme vorkommt. Allerdings mit einem Wermutstropfen. Die Senkung der Lohnnebenkosten wird weitgehend durch höhere Abgaben an anderer Stelle gegenfinanziert.

Die Senkung der Lohnnebenkosten um zwei Milliarden Euro ist die wichtigste Offensivmaßnahme des Doppelbudget s. Diese wird jedoch durch zusätzliche Belastungen an anderer Stelle finanziert. Das Gleiche gilt für den Industriestrompreis und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel .

Die Senkung der Lohnnebenkosten wurde am Mittwochvormittag vorgestellt. Der Grund dafür dürfte wohl sein, dass diese langjährige Forderung von heimischen Unternehmen auf der Prioritätenliste der Finanzministerpartei SPÖ nicht sonderlich weit oben stand. Der Ökonom Marterbauer sprach in seiner Rede mehrmals auf die Bedeutung von Wirtschaftswachstum oder Produktivität zu. Der Druck von ÖVP und Neos führte dazu, dass in dem Konsolidierungsbudget auch eine große Offensivmaßnahme vorkommt.

Allerdings mit einem Wermutstropfen. Die Senkung der Lohnnebenkosten wird weitgehend durch höhere Abgaben an anderer Stelle gegenfinanziert. Dennoch strich Marterbauer in seiner Rede die Senkung der Lohnnebenkosten hervor, durch die der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) von 3,7 auf 2,7 Prozent der Beitragsgrundlage gesenkt wird. In Summe soll das die heimische Wirtschaft um zwei Milliarden Euro im Jahr entlasten.

Das ist die größte Senkung der Lohnnebenkosten, die es in Österreich je gegeben hat, so der Finanzminister. Dies sei die Antwort der Bundesregierung auf den starken Anstieg der Lohnkosten und die relative Verschlechterung der Lohnstückkosten gegenüber anderen europäischen Ländern. Diese erhöhten sich hierzulande zwischen 2022 und 2025 nämlich um sechs Prozent stärker als im Euroraum, wie die Entlastung könne auch die kommenden Kollektivvertragsverhandlungen erleichtern, so Marterbauer weiter. Ein Satz, der aufhorchen lässt.

Denn wie sich in den aktuell stockenden Verhandlungen in der Chemieindustrie zeigt, fordern die Arbeitgeber vielfach eine Anhebung deutlich unter der Inflationsrate. Dies ist laut Ökonomen auch notwendig, um wieder an internationaler Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen. Die Gewerkschaften pochen aufgrund der wieder anziehenden Inflation hingegen auf den Erhalt der Kaufkraft. Ein Widerspruch, der leichter zu lösen ist, wenn der Staat - als Dritter - die Abgaben auf Arbeit reduziert.

Allerdings ist diese Entlastung teuer erkauft - und zwar mit Belastungen an anderer Stelle für die Wirtschaft. So kommt es vor allem zu einer Verschiebung von personalintensiven zu kapitalintensiven sowie besonders profitablen Unternehmen. Eine Entwicklung, die laut Marterbauer aus Sicht der Politik auch nicht unerwünscht ist, wie er in seiner Budgetrede sagt. Konkret werden im Gegenzug zur Senkung der Lohnnebenkosten nämlich eine Reihe von Steuern angehoben oder verlängert.

Dazu zählt etwa die erhöhte Bankenabgabe, die um drei Jahre verlängert werden und 300 Millionen Euro im Jahr bringen soll. Auch die Körperschaftsteuer wird für Gewinne über eine Million Euro von 23 auf 24 Prozent erhöht, was zwischen 200 und 350 Millionen Euro im Jahr bringen soll.

Ganze 500 Millionen soll es bringen, dass auch für Arbeitnehmer über 60 Jahren künftig FLAF-Beiträge abzuführen sind, weitere knapp 170 Millionen Euro, dass Beiträge zur Arbeitslosenversicherung in Zukunft auch von älteren Arbeitnehmern gezahlt werden müssen. Zwischen 120 und 200 Millionen erwartet sich die Regierung mittelfristig durch die Liberalisierung des Online-Glücksspiels und die Vergabe von Konzessionen. Hinzu kommt dann auch noch eine höhere Immobilien-Ertragssteuer, eine Abschaffung des Gewinnfreibetrags für Wertapiere oder eine außertourliche Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage für Gutverdiener.

Finalisiert wird die Gegenfinanzierung der Lohnnebenkostensenkung durch eine erwartete Selbstfinanzierung im Ausmaß von 300 Millionen Euro, weil mehr Jobs geschaffen, aber auch mehr andere Steuern durch die Entlastung fließen sollen. Neben der Senkung der Lohnnebenkosten findet sich mit dem Industriestrompreis eine zweite Offensiv-Maßnahme in dem Doppelbudget. Dieser soll, nach dem Vorbild Deutschlands, für energieintensive Betriebe eine spürbare Senkung der Energiekosten bringen. In Summe sind dafür 175 Mio.

Euro im Jahr vorgesehen, die ebenfalls durch die Wirtschaft gegenfinanziert werden. Diesfalls werden die Möglichkeiten für eine degressive Abschreibung für Elektrizitätsunternehmen reduziert und zusätzliche Dividenden von Öbag oder Verbund herangezogen. Dass eine Entlastung mit einer gleichzeitigen Belastung gegenfinanziert wird, zeigt sich auch bei der schon seit dem Jänner bekannten Senkung der Mehrwertsteuer auf gewisse Lebensmittel. Diese soll großteils durch eine zusätzliche Paketabgabe auf Bestellungen im Internet finanziert werden, sieht das Doppelbudget vor





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Senkung Der Lohnnebenkosten Doppelbudget Industriestrompreis Mehrwertsteuer Lebensmittel Wirtschaftswachstum Produktivität Lohnkosten Arbeitnehmer Unternehmen Steuern Finanzminister Ökonom Budgetrede Gegenfinanzierung Selbstfinanzierung Jobs Arbeitslosenversicherung Immobilien-Ertragssteuer Gewinnfreibetrag Wertapiere Höchstbeitragsgrundlage Gutverdiener Online-Glücksspiel Konzessionen Öbag Verbund Elektrizitätsunternehmen Degressive Abschreibung Dividenden Paketabgabe Internetbestellungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Plastik ist die Geschichte einer Party, auf die sehr schnell der...An einem Strand in Kroatien fand ich ein Plastiglomerat: unten dunkelgrau und porös, nach oben hin ausgehär­tete Schlieren in milchigem Beige und in einer Ecke ein Rest geschmolzener Tupperware....

Read more »

ÖFB-Team bereitet sich auf WM-Spiel vorDas ÖFB-Team bereitet sich auf das erste WM-Spiel seit 28 Jahren vor. Im rot-weiß-roten Teamquartier in Santa Barbara holen sich David Alaba, Marko Arnautovic und Co. den Feinschliff für den Auftakt in der Gruppe J gegen Jordanien. Teamchef Ralf Rangnick zaubert einen Schwäbischen Zwiebelrostbraten, David Alaba macht geschmorte Lammhaxerl und Marko Arnautovic bekommt seine Fleischlaberl wie von der Mama. Der Gourmet-Guru des heimischen Nationalteams ist Fritz Grampelhuber, der seit der EM 2016 für das leibliche Wohl unserer Kicker zuständig ist. Er hat die Lieblingsrezepte der Spieler zusammengestellt und verrät das Einser-Menü: Die Gamskäsekrainer, die er David Alaba schon nach Madrid gebracht hat. Vorerst müssen die ÖFB-Teamspieler aber auf die Gamskäsekrainer verzichten, wie Grampelhuber jüngst dem ORF erzählte. Fleischeinfuhren sind problematisch und Vegetarier gibt es im Team nicht. Die Frage, wem eher ein Tor als ein Spiegelei gelingt, beantwortet der Chefkoch blitzschnell: Ganz klar Goalie Patrick Pentz. Er trifft vorher mit dem Kopf. Die WM für Österreichs Nationalteam wird nicht nur in der Küche ein voller Erfolg sein, wenn der Menüplan bis zum Finale steht.

Read more »

Auf die „Pride Edition“ der „Fledermaus“ kann die Volksoper stolz seinEine gelungene queere Bearbeitung des Operettenklassikers mit „Conchita“ Tom Neuwirth als Frosch ließ das volle Haus Kopf stehen: Standing Ovations.

Read more »

Österreichisches Doppelbudnet 2027/28 heftig umstittenDas von Finanzminister Markus Marterbauer vorgestellte Doppelbudget für 2027 und 2028 stößt auf scharfe Kritik von FPÖ und Grünen. Während die FPÖ fehlende strukturelle Reformen bemängelt, werfen die Grünen der Regierung vor, an der falschen Stelle zu sparen und soziale Ungerechtigkeit zu vergrößern. Bundeskanzler Stocker und die Wirtschaftskammer loben hingegen die geplante Senkung der Lohnnebenkosten und andere Impulse. Arbeiterkammer, KPÖ und Volkshilfe beklagen eine ungleiche Verteilung der Sparlasten.

Read more »