Seniorin in Wels bestohlen, Unbekannter Mann sucht?

Die Polizei sucht Hinweise aus der Bevölkerung nach einem Mann, der in Wels eine Seniorin betrogen hat. Der Täter sprach Deutsch mit Akzent, trug dunkel gekleidet und hatte ein rotes Notizbuch mit gelbem Kugelschreiber dabei. Sollte dies der richtige Mann sein, wie er aussieht und was er trägt, bitten wir um Hinweise.

Die Wels erin alarmierte die Polizei Freitagmittag. Ein unbekannter Täter hatte sich zuvor als Mitarbeiter eines E-Werks ausgegeben und behauptet, die Heizkörperzähler ablesen zu müssen. Die Frau ließ den Mann in ihr Haus, um sie auf Distanz zu halten, gab er ihr sein Notizbuch , um die abgelesenen Zählerstände zu notieren, die er ihr aus den jeweiligen Räumen zurief.

Bevor er ins Schlafzimmer ging, bat er die ältere Dame um ein Glas Wasser. Als diese zwischenzeitlich damit beschäftigt und somit abgelenkt war, begab er sich in das Schlafzimmer. Dort stahl er aus der Kommode Bargeld in vierstelliger Höhe und verließ die Seniorin. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ..





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