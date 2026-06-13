Seniorenmobil auf Bundesstraße: Ein ungewöhnliches Szenario in Mauthausen

Ein Pensionist wartete in Mauthausen in einem blauen Seniorenmobil auf eine passende Gelegenheit, um auf die B3 auffahren zu können. Dies mag zunächst für Schmunzeln sorgen, hätte aber auch gefährlich werden können.

In Mauthausen beobachteten Passanten am Freitagvormittag ein ungewöhnliches Szenario. Ein Pensionist wartete in einem blauen Seniorenmobil auf eine passende Gelegenheit, um auf die B3 auffahren zu können.

Dies mag zunächst für Schmunzeln sorgen, hätte aber auch gefährlich werden können. Denn auf einer stark befahrenen Bundesstraße sind solche Fahrzeuge schnell ein Risiko - sowohl für ihre Lenker als auch für andere Verkehrsteilnehmer. Viele Verkehrsteilnehmer berichten, dass man selbst bei 100 km/h bereits bedrängt wird. Ein langsames Seniorenmobil wirkt zwar mutig, aber auch riskant.

Die Frage ist, ob ein Seniorenmobil auf einer bestimmten Straße unterwegs sein darf. Dies hängt von seiner Einstufung ab. Je nach Bauart gelten die Fahrzeuge entweder als E-Fahrrad oder als E-Moped und müssen die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften erfüllen. Der ÖAMTC informiert auf seiner Webseite, dass Seniorenmobile je nach Kategorie auf Radwegen, Radfahranlagen oder auf der Fahrbahn genutzt werden dürfen.

Welche Regeln im Einzelfall gelten, richtet sich dabei nach Leistung, Geschwindigkeit und technischer Ausführung des Fahrzeugs. Für Seniorenmobile gelten je nach Bauart unterschiedliche gesetzliche Vorschriften. Überschreitet die Bauartgeschwindigkeit 10 km/h und fällt das Fahrzeug nicht mehr unter die Kategorie E-Fahrrad, sind unter anderem eine Zulassung, ein passender Führerschein, eine Haftpflichtversicherung sowie das Tragen eines Helms erforderlich. Ob eine stark befahrene Bundesstraße mit hohem Verkehrsaufkommen und zahlreichen Lkw tatsächlich der ideale Ort für ein Seniorenmobil ist, dürfte daher zumindest fraglich sein. Klar ist: Diese Aktion war auf jeden Fall nicht ganz ungefährlich





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