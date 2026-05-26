Der zwölfjährige Kater Pythagoras, ein ruhiger Senior mit chronischen Erkrankungen, sucht erfahrene Halter, die ihm ein entspanntes Heim bieten. Im Tierheim Süßenbrunner Straße 101 in Wien erhalten Hunde, Katzen und Kleintiere umfassende Pflege, bevor sie vermittelt werden. Interessenten können das Vergabeteam per E‑Mail kontaktieren.

Pythagoras ist ein zwölfjähriger Kater, der das ruhige Leben in den Vordergrund stellt. Er ist ein zutraulicher Senior, der gerne in den Schoß seiner Menschen schnurrt, aber gleichzeitig das Bedürfnis nach zurückgezogener Ruhe in seiner eigenen gemütlichen Höhle hat.

Aufgrund mehrerer chronischer Erkrankungen sucht er ein liebevolles Zuhause, in dem erfahrene Tierhalter ihm die notwendige Zuwendung und ein entspanntes Umfeld für die letzten Jahre seines Lebens bieten können. Pythagoras ist kein aktiver Jäger, sondern ein echter Kuschelpartner, der viel Zeit damit verbringt, sich an warmen Plätzen auszuruhen und dabei gelegentlich ein sanftes Schnurren von sich gibt, das jeden Besucher beruhigt.

Seine ruhige Natur macht ihn besonders geeignet für Menschen, die ein gelassenes und doch herzliches Tier suchen, das keine hektischen Spielrunden verlangt, sondern leise Gesellschaft und Zuversicht. Das Tierheim in der Süßenbrunner Straße 101 im 22. Bezirk von Wien beherbergt auf einer Fläche von 9 700 Quadratmetern bis zu 150 Hunde, etwa 300 Katzen und zahlreiche Kleintiere, die aus der Stadt gefallen, herrenlos oder beschlagnahmt wurden.

All diese Tiere erhalten während ihres Aufenthalts eine umfassende medizinische Betreuung, tägliche Pflege und liebevolle Sozialisation, bevor sie in ein neues, dauerhaftes Heim vermittelt werden. Für die Vermittlung gilt ein sorgfältiges Auswahlverfahren: potenzielle Adoptierende müssen nicht nur die formalen Kriterien erfüllen, sondern auch auf persönlicher Ebene mit dem Tier harmonieren.

So wird beispielsweise bei Hunden häufig erst nach dem zweiten oder dritten Kennenlerntermin entschieden, ob ein Auszug aus dem TierQuarTier Wien möglich ist, um sicherzustellen, dass beide Parteien – Mensch und Tier – sich wirklich „riechen“ und vertrauen können. Interessenten, die ernsthaftes Interesse an Pythagoras oder anderen Tieren haben, werden gebeten, das Vergabeteam über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten zu erreichen, vorzugsweise per E‑Mail. Das Team steht bereit, um Fragen zu beantworten, Informationen zu den Aufnahmebedingungen und zum weiteren Vorgehen zu geben.

Wer Pythagoras ein ruhiges und liebevolles Zuhause bieten möchte, sollte bereit sein, seine gesundheitlichen Bedürfnisse zu verstehen und ihm die nötige Pflege und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, damit er seine letzten Lebensjahre in geborgener Gesellschaft verbringen kann. Durch eine gründliche Abstimmung zwischen zukünftigem Halter und Tier kann eine langfristige und erfüllende Beziehung entstehen, die sowohl Mensch als auch Tier bereichert





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