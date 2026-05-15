Senegals Fußballer zeigen, dass sie zu den Besten ihres Kontinents gehören - und vielleicht sogar den Rest der Welt

Senegals Fußballer haben mit dem vermeintlichen Titel beim Afrika Cup gezeigt, dass sie zu den besten Teams ihres Kontinents gehören. Auf der WM-Bühne wollen sie zeigen, dass sie auch den Rest der Welt schlagen können. Das Finale des Afrika-Cups im Jänner wurde jedoch zu einem Skandal-Spiel und endete in einer Farce, als Senegal die Fortsetzung des Finales gegen Marokko boykottierte, um einen fragwürdigen Elferpfiff des Schiedsrichters zu protestieren.

Mit dem vermeintlichen Titel beim Afrika Cup , der ihnen aber wieder aberkannt wurde, bewiesen Senegal s Fußball er, dass sie zumindest zu den besten Teams ihres Kontinents gehören.

Auf der WM-Bühne wollen Sadio Mane und Co. zeigen, dass sie auch den Rest der Welt schlagen können. Es hätte ein Fest werden sollen, mutierte zum Skandal-Spiel und endete in einer Farce. Das Finale des Afrika-Cups im Jänner ging in die Sportgeschichte ein. Senegal hatte die Fortsetzung des Finales gegen Marokko boykottiert, um beim Stand von 0:0 gegen einen fragwürdigen Elferpfiff des Schiedsrichters gegen Ende der regulären Spielzeit zu protestieren.

Angeführt von Kapitän Sadio Mane kehrten die Senegalesen aus den Kabinen auf den Platz zurück. Marokkos Brahim Diaz vergab den Strafstoß, Senegal holte durch ein 1:0 nach Verlängerung den Titel. Vermeintlich





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