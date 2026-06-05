Seltenes Wetterphänomen: Roll Cloud über Texas gefilmt

Ein Bewohner von La Grange in Texas filmt eine seltene Roll Cloud, ein sich rollend drehendes Wolkenphänomen, das oft mit herannahenden Fronten verbunden ist. Der Artikel erklärt den Unterschied zu Böenwalzen und erwähnt die regelmäßig auftretende Morning Glory Cloud in Australien.

Ein seltenes meteorologisches Phänomen, eine sogenannte Roll Cloud , hat kürzlich den Himmel über La Grange , einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Texas , geprägt. Der Bewohner Riley Bernardic befand sich mit seinem Sohn unterwegs, als er am 2.

Juni dieses spektakuläre Wetterereignis beobachtete und mit seinem Smartphone filmte. Das Video zeigt die Wolkenformation, die sich wie eine riesige, sich um eine horizontale Achse drehende Walze über den Himmel wälzt. In der internationalen Meteorologie ist der Anglizismus Roll Cloud der etablierte Fachbegriff. Im Deutschen wird dafür oft die direkte Übersetzung Rollwolke verwendet, aber auch der geläufige, wenn auch weniger präzise Begriff Böenwalze ist gebräuchlich.

Der Name leitet sich von der optischen Erscheinung ab, die für den Betrachter so wirkt, als rolle die Wolke über den Himmel. Dieses optische Phänomen tritt häufig im Zusammenhang mit der Annäherung einer Gewitterfront oder einer Kaltfront auf. Charakteristisch ist, dass an der Vorderseite der Rollwolke meist starke, böige Winde, also Böen, wehen, was zur alternativen Bezeichnung Böenwalze führt. Solche Rollwolken können sich über mehrere Kilometer erstrecken und sind generell eine seltene Erscheinung.

Es gibt jedoch eine berühmte Ausnahme, die vor allem unter Segelfliegern bekannt ist: die Morning Glory Cloud. Diese spezifische Rollwolke tritt regelmäßig im Golf von Carpentaria auf, einer großen und flachen Meeresbucht im Norden Australiens. Sie entsteht in Verbindung mit kalter Luft aus der Region Tasmanien und kann dort unter bestimmten Bedingungen vorhergesagt werden.

Während das Phänomen in Texas also eine eher zufällige und kurzfristige Beobachtung war, stellt die Morning Glory Cloud in Australien ein reliabel, aber lokal begrenzt auftretendes Naturereignis dar. Die Entstehung von Rollwolken im Allgemeinen ist mit stabilen Luftschichten und darin eingelagerten rotierenden Luftpaketen verbunden, deren genaue Dynamik noch nicht vollständig erforscht ist. Sie sind oft, aber nicht immer, ein Vorbote von Unwetter und sollten daher von Meteorologen und Wetterinteressierten beachtet werden.

Der junge Vater Riley Bernardic hatte einfach Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um dieses seltene Schausiel mit der Kamera festzuhalten und so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Solche zufälligen Aufnahmen tragen wesentlich zur Dokumentation undPopularisierung seltener Wetterphänomene bei und liefern auch der wissenschaftlichen Gemeinschaft wertvolles Anschauungsmaterial





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