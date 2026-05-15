Selenskyj weist Russland weitere Angriffe auf die Ölindustrie in Rjasan und die Planung von Putin für Ost-Europa an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Fortsetzung der Angriffe auf die russische Ölindustrie angekündigt. Er kritisiert die russischen Angriffe auf Städte und warnt Belarus vor dem Einmarsch von Russland und Plänen für Ost-Europa.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Fortsetzung der Angriffe auf die russische Ölindustrie angekündigt. Die Ukraine müsse hart und angemessen auf die Angriffe des russischen Militärs gegen Städte reagieren, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft nach dem russischen Luftschlag gegen Kiew mit 24 Toten.

In dem Statement warnte er außerdem ein weiteres Mal, den Nachbarn Belarus (früher Weißrussland) davor, sich von Russland in den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu dotéten. Moskau wolle von belarussischem Boden aus in Richtung Tschernihiw-Kiew marschieren oder sogar eines der mit Belarus benachbarten NATO-Länder angreifen, sagte Selenskyj. Er berief sich auf angebliche Geheimdienstinformationen zu solchen Gesprächen. Details nannte er nicht.

Stellungnahmen aus Moskau oder Minsk lagen zunächst nicht vor. Selenskyj wies die Streitkräfte an, einen Reaktionsplan auszuarbeiten und die Verteidigung im Norden der Ukraine zu stärken





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