Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt die Ukraine zur Nummer eins in Europa bei Verteidigungstechnologien. Dies nach dem Angriff auf die Krim-Brücke mit selbstgebauten Waffen.

Ukrainische Staatsführung behauptet nach dem Angriff auf die Krim-Brücke führende Rolle in Europa. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die Ukraine gehöre derzeit weltweit zu den Top drei der Nationen mit fortschrittlicher Technologieentwicklung im Verteidigungssektor. Bei innovativen Waffensystemen sei man in Europa die Nummer Eins. Dies sei eine direkte Antwort auf die anhaltenden Angriffe Russland s.

Erfolg bei Zerstörung strategischer Infrastruktur

Der massive Luftangriff in der Nacht auf Dienstag zielte auf die Verbindung vom russischen Festland zur Halbinsel Krim. Das ukrainische Militär zerstörte die Brücke teilweise mit eigens produzierten Drohnen und Marschflugkörpern. Selenskyj betonte, dass diese Waffensysteme eine hohe Trefferquote aufwiesen und sich im Einsatz bewährt hätten. Nur durch selbstentwickelte Mittel sei dieser Erfolg möglich gewesen.

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Abschreckung und technologische Überlegenheit

Die Ukraine sieht sich durch diese Technologie zu einer abschreckenden Kraft entwickelt. Auf der Plattform X schrieb Selenskyj, dass sich die Technologie und die Unternehmen des Landes sehr gut entwickeln. Man werde auf russische Angriffe reagieren und die Russen nicht zurückschrecken lassen. Dies signalisiert eine fortgesetzte offensive Strategie trotz internationaler Krisen.

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Symbolik und logistische Bedeutung der Brücke

Die Brücke über die Meerenge von Kertsch gilt als Prestigeprojekt von Kremlchef Wladimir Putin. Mit einer Länge von 19 Kilometern schuf sie die erste feste Verbindung zwischen dem russischen Festland und der Krim. Sie diente der Versorgung russischer Truppen auf der Halbinsel und in der besetzten Südukraine. Zudem nutzten Hunderttausende russische Urlauber die Infrastruktur für Autos und Züge.

Bedeutung für den weiteren Kriegsverlauf

Für die Ukrainer markiert der Angriff auf die Krim-Brücke einen der bedeutendsten Erfolge seit fast fünf Jahren. Der Krieg gegen die russischen Invasoren hat sich zu einem technologischen Wettlauf entwickelt. Die Ukraine demonstriert damit ihre Fähigkeit, wichtige russische Logistikketten zu unterbrechen. Diese Aktion hat erhebliche symbolische und praktische Auswirkungen auf die Konfliktdynamik.