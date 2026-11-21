Ukrains Präsident Selenskyj warnt Putins Krim-Brücke bestehe nicht. Nach drei Angriffen diese Woche drohen weitere Zerstörungen der strategischen Verbindung.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat in einem Interview mit dem US-Sender NBC eine klare Ankündigung abgegeben, dass die Krim-Brücke nicht bestehen bleiben werde. Direkt nach drei erfolgreichen Angriffen der ukrainischen Streitkräfte auf das Bauwerk in dieser Woche richtet Selenskyj eine deutliche Warnung an Kremlchef Wladimir Putin. Er betont, dass die strategische Verbindung zwischen dem russischen Festland und der besetzten Halbinsel Krim keine Zukunft habe und das Prestigeprojekt des Kremls voraussichtlich weiteren Zerstörungen ausgesetzt sein wird.

Details zu den Angriffen auf die Krim-Brücke

Die Krim-Brücke wurde in der aktuellen Woche gleich dreimal von ukrainischen Streitkräften angegriffen, was zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur führte. Besonders schwerwiegend waren die Verwüstungen nach einer Attacke am Dienstag, dem 17. November. Dabei wurde ein Teil der Straßenverbindung vollständig zerstört, wobei laut ukrainischen Angaben ein großer Metallbogen sowie ein darunterliegender Fahrbahnabschnitt ins Meer stürzten. Die Autotrasse wurde durch diesen Vorgang umgehend unterbrochen.

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Nach dem Anschlag auf die Straßeninfrastruktur folgte am Donnerstag ein weiterer Angriff, der diesmal den Eisenbahnteil der Brücke traf. Das russische Verkehrsministerium bestätigte daraufhin die vorübergehende Einstellung des Zugverkehrs. Zu diesem Zeitpunkt war zunächst nicht eindeutig geklärt, wie schwer die Bahnstrecke tatsächlich beschädigt wurde. Diese wiederholten Treffer stellen für Russland einen empfindlichen strategischen und symbolischen Rückschlag dar.

Die rund 19 Kilometer lange Verbindung ist für Moskau von enormer Bedeutung, da sie nicht nur dem zivilen Verkehr dient, sondern auch den militärischen Nachschub für russische Truppen in den besetzten Gebieten der Südukraine sicherstellt. Für Kiew und mehrere europäische Hauptstädte sorgt dieser Zeitdruck und die Eskalation für zunehmende Unruhe, da befürchtet wird, dass die Ukraine zu weitreichenden Zugeständnissen gedrängt werden könnte.

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Selenskyj begründet Reaktion mit russischen Angriffen

Wladimir Selenskyj verwies in seinen Ausführungen explizit auf die wiederholten russischen Attacken gegen die eigene Infrastruktur. Besonders in diesem Jahr habe Russland ukrainische Eisenbahnstrecken und Brücken gezielt angegriffen, auch in der Hauptstadt Kyjiw seien wichtige Verkehrsverbindungen beschossen worden. Selenskyj erklärte klar, dass die Ukraine aufgrund dieser Aggressionen reagieren musste, um ihre Verteidigungsfähigkeit und Souveränität zu wahren.

Aus Sicht der Regierung in Kyjiw sind die Angriffe auf die Krim-Brücke somit eine direkte und logische Antwort auf die russische Kriegsführung. Das Bauwerk besitzt für Moskau eine enorme symbolische Bedeutung, da es das russische Festland mit der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Krim verbindet. Putin selbst hatte die Brücke lange Zeit zu einem Symbol seiner Herrschaft über die Halbinsel gemacht, was ihre militärische und politische Zielwertigkeit weiter erhöht.

Die aktuelle Lage zeigt, dass das Bauwerk nach den jüngsten Treffern mit weiterem und möglicherweise schwerwiegenderen Schaden rechnen muss. Die ukrainischen Bemühungen zielen darauf ab, die logistischen Linien der russischen Armee zu unterbrechen und gleichzeitig die moralische Integrität des Projekts zu untergraben. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Ukraine den militärischen Druck auf Russland nicht aufgeben will, wie Selenskyj in seiner Aussage betonte.

Diplomatischer Druck und friedenspolitische Szenarien

Während der militärische Druck aufrechterhalten wird, wächst gleichzeitig der diplomatische Druck für eine politische Einigung. Ein Bericht, der sich auf mit den Gesprächen vertraute Personen beruft, deutet darauf hin, dass die US-Regierung auf einen Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine bis Anfang Jänner 2027 drängt. Hintergrund für diese zeitliche Frist ist der bevorstehende Machtwechsel im US-Kongress und im Weißen Haus.

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Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den anstehenden Zwischenwahlen könnte die künftige Mehrheit die Unterstützung für die Ukraine ausweiten und damit den Handlungsspielraum von Präsident Donald Trump einschränken. Dies schafft ein komplexes politisches Umfeld, in dem beide Seiten ihre Ziele verfolgen, während Washington eine rasche Beendigung des Konflikts anstrebt. In Kyjiw und mehreren europäischen Hauptstädten sorgt diese Entwicklung für Besorgnis bezüglich möglicher Verhandlungspunkte.

Im Raum stehen dabei Forderungen oder mögliche Verhandlungspunkte wie Gebietsabtretungen im Donbass, ein Verzicht auf einen NATO-Beitritt und Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte. Dabei handelt es sich jedoch um potenzielle Bedingungen, nicht um bereits vereinbarte Absprachen. Auch bei möglichen Sicherheitsgarantien gibt es erhebliche Differenzen, während auf US-Seite Garantien nach dem Vorbild des NATO-Bündnisfalls diskutiert wurden.

Damit stehen sich zwei unterschiedliche Entwicklungen gegenüber: Washington will möglichst rasch eine politische Einigung erreichen, während Präsident Selenskyj durch seine Aussagen zur Krim-Brücke und die fortgesetzten militärischen Operationen deutlich macht, dass die Ukraine den Druck auf Russland beibehalten wird. Diese Spannung zwischen diplomatischem Zeitdruck und militärischer Entschlossenheit wird die weitere Entwicklung des Konflikts maßgeblich beeinflussen. Die Zukunft der Krim-Brücke bleibt somit unsicher, während die strategischen und politischen Implikationen für beide Seiten weiter wachsen.