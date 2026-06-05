Selenskyj fordert Putin zu Direktgespräch auf - Russland hält an Bedingung vollständiger Kontrolle fest

Der ukrainische Präsident ruft zu einem Treffen in einem neutralen Land auf, während Putin nur Verhandlungen unter russischer Vorbedingung akzeptiert. Unterschiedliche Territorialzahlen und weitere Gewaltausbrüche verstärken das Misstrauen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem offenen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Dialog zur Beendigung des Krieges gefordert. In dem Schreiben, das er über soziale Medien verbreitet hat, fordert er ein persönliches Treffen und schlägt vor, dass die Gespräche in neutralen Ländern wie der Schweiz, der Türkei oder einem arabischen Staat stattfinden.

Gleichzeitig bietet er an, dass eine von den USA überwachte Waffenruhe entlang der derzeitigen Frontlinie eingerichtet wird, um einen umfassenden Gefangenenaustausch sowie die Rückführung von Zivilisten und während des Konflikts verschleppten Kindern zu ermöglichen. Selenskyj betont, dass europäische und amerikanische Vertreter als mögliche Garantien in die Verhandlungen einbezogen werden sollten. Bei der Internationalen Wirtschaftsforum-Konferenz in St. Petersburg hat Putin die Verantwortung für die aktuellen Probleme des Konflikts weitgehend auf die ukrainische Seite geschoben.

Er erneuerte das seit langem von Selenskyj abgelehnte Angebot für Verhandlungen in Moskau, das jedoch die vollständige Kontrolle über die Regionen Donezk und Luhansk als Bedingung vorsieht. Trotz starkem Wirtschaftswachstumseinbruch und anhaltenden westlichen Sanktionen will der Kreml auf dem Forum seiner ökonomischen Kraft beweisen.

Auf Nachfrage nach dem Brief von Selenskyj ging die russische Seite nicht konkret darauf ein, äußerte jedoch erneut die Bereitschaft zu einem Abkommen, solange die in Anchorage getroffenen Absprachen - ein Treffen zwischen Trump und Putin im Sommer - eingehalten würden. Putin betonte, dass die russische Forderung nach vollständiger Kontrolle über die besetzten Gebiete nicht im Widerspruch zu seiner Dialogbereitschaft stehe, und behauptete, dass die russischen Truppen an allen Fronten überlegen seien und täglich neues Territorium gewinnen.

Statistiken aus Kreml- und ukrainischen Quellen zeigen dabei stark unterschiedliche Zahlen: Während die russische Seite von rund 2.440 neu eroberten Quadratkilometern spricht, berichtet die ukrainische Militärbeobachtung von nur etwa 700 Quadratkilometern seit Jahresbeginn. In der südostukrainischen Region Saporischschja kam es zu einem Angriff mit Gleitbomben, bei dem eine Zivilistin starb und elf weitere verletzt wurden, was den dortigen Gouverneur Iwan Fedorow dazu veranlasste, einen anhaltenden Luftalarm auszusprechen.

Putin wies die westlichen Warnungen vor einer möglichen russischen Aggression gegen ein NATO-Land als "Unsinn" zurück und bezeichnete sie als bewusste Provokation, die dazu dienen solle, die eigene Bevölkerung zu höheren Verteidigungsausgaben zu drängen. Er zeigte sich überrascht, dass ein Teil der europäischen Bevölkerung diese Narrative noch immer glaube. Die Diskussionen um ein mögliches Treffen von Selenskyj und Putin bleiben damit weiterhin von tiefen Misstrauen und widersprüchlichen Forderungen geprägt





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