Selenskyj: Druck auf Putin und Sanktionen nötig für diplomatische Lösung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht nach militärischen Erfolgen der Ukraine die Chance für Verhandlungen, betont aber die Notwendigkeit von verstärktem Druck auf Russland. Indes spricht auch Wladimir Putin von einem Ende des Konflikts, bleibt aber unkonkret.

Seit Dezember letzten Jahres gerät die russische Armee zunehmend in die Defensive, erlitt hohe Verluste und kann kein neues Territorium besetzen, während die Ukraine Gebiete zurückerobert.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht daher die Möglichkeit einer diplomatischen Lösung, sofern innerer Druck auf Wladimir Putin und verstärkter Sanktionsdruck von Westen ausgeübt werden. Er fordert, dass Europa, möglicherweise in einem Format aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland, direkt an Verhandlungen teilnimmt. Bisherige Gespräche scheiterten an Moskaus Maximalforderungen, etwa dem Rückzug ukrainischer Truppen aus dem Donbass. Putin spricht ebenfalls von einem baldigen Ende, bleibt aber vage.

Selenskyj kritisiert die Lockerung von Sanktionen, die Russland stärke und als falsches Signal der Schwäche gewertet werde





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