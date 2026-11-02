Selenskyj bietet Eigenfinanzierung für Patriot-Abfangraketen an

Selenskyj schlägt einen Stopp gegenseitiger Energieangriffe vor und bietet an, Patriot-Abfangraketen selbst zu bezahlen. Die Lieferung könnte Jahre dauern.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat dem US-Sender Fox News einen Vorschlag unterbreitet, der die Energieinfrastruktur beider Länder betrifft. Nach seinen Worten soll Russland seine Angriffe auf das ukrainische Energiesystem beenden, wenn die Ukraine im Gegenzug keine russischen Raffinerien mehr angreift. Zugleich verknüpfte Selenskyj diese Forderung mit seinem Wunsch nach Patriot-Abfangraketen für die Luftverteidigung seines Landes.

Die US-Regierung hatte am Freitag den Verkauf von 500 Patriot-Abfangraketen an die Ukraine genehmigt. Die Genehmigung ist damit ein formeller Schritt, doch die Waffen sind noch nicht in der Ukraine angekommen. Nach Angaben aus dem Bericht könnten bis zur tatsächlichen Ankunft noch Jahre vergehen.

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Forderung nach gegenseitigem Verzicht auf Energieangriffe

Selenskyj verlangt einen Verzicht beider Seiten auf Angriffe gegen Energieanlagen, und die Ukraine setzt damit ihre eigenen Angriffe auf russische Raffinerien in direkten Zusammenhang mit russischen Attacken auf das ukrainische Energiesystem. Der Staatschef formulierte es gegenüber Fox News sinngemäß so, dass Russland das ukrainische Energiesystem nicht mehr angreifen dürfe, wenn Kiew die russischen Raffinerien nicht mehr angreife.

Selenskyj begründete seine Haltung damit, dass die Ukraine nicht untätig bleiben könne. Er verwies darauf, dass Russland die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen, Menschen in der Ukraine getötet und sowohl die Strom- und Gasversorgung als auch die Raffinerien des Landes attackiert habe. Mit dem Wort alles fasste er den Umfang der Angriffe zusammen, die nach seiner Darstellung seit einiger Zeit andauern.

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Die Forderung zeigt, wie eng militärischer Druck und Versorgungssicherheit in diesem Krieg miteinander verknüpft sind. Ein gegenseitiger Verzicht auf Angriffe gegen Energieanlagen würde nach dieser Logik sowohl die Stromversorgung in der Ukraine stabilisieren als auch die Treibstoffproduktion auf russischer Seite treffen. Die Quelle nennt jedoch keine Zusage Russlands zu einem solchen Vorgehen.

Angebot zur Eigenfinanzierung der Patriot-Abfangraketen

Die Ukraine wäre bereit, die Patriot-Abfangraketen selbst zu bezahlen, wie Selenskyj gegenüber Fox News erklärte. Mit diesem Angebot stellt er die Finanzierung der Waffen nicht mehr allein als Frage westlicher Hilfe dar, sondern macht die Ukraine zu einem Käufer, der für die Lieferung aufkommt.

Selenskyj erklärte wörtlich sinngemäß, dass die Finanzierung der Raketen sichergestellt werde und es nicht nur um Hilfsgelder gehe. Diese Formulierung betont, dass Kiew die Kosten nicht allein auf Unterstützer abwälzen will, sondern selbst Verantwortung für den Kauf übernehmen möchte.

Patriot-Abfangraketen sind nach den Angaben aus dem Bericht für die Ukraine enorm wichtig, um russische Geschosse abzuwehren. Kiew habe bei der Abwehr zunehmend Schwierigkeiten und beklage seit Wochen schwindende Vorräte. Aus diesem Grund hat die Forderung nach einer schnellen Lieferung für die ukrainische Führung hohe Priorität.

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US-Genehmigung über 500 Raketen und lange Lieferzeiten

Die US-Regierung hat den Verkauf von 500 Patriot-Abfangraketen an die Ukraine genehmigt, doch die tatsächliche Lieferung dauert nach Einschätzung des Berichts deutlich länger. Bis die Waffen in der Ukraine eintreffen, könnten nach Angaben der Quelle noch Jahre vergehen.

Diese Verzögerung steht im Gegensatz zur dringenden Lage bei der Luftverteidigung, die Kiew seit Wochen beklagt. Ein Verkauf auf dem Papier schließt die Lücke bei den Vorräten nicht sofort, weshalb die Angebote zur Eigenfinanzierung und die Forderung nach einem Verzicht auf Energieangriffe für Selenskyj zugleich an Bedeutung gewinnen.

Konkrete Termine für die Auslieferung der 500 Raketen nennt der vorliegende Bericht nicht. Auch eine Antwort aus Moskau auf den Vorschlag eines gegenseitigen Verzichts wird in der Quelle nicht dokumentiert. Für die Menschen in der Ukraine bleibt damit offen, wann der Schutz durch zusätzliche Abfangraketen tatsächlich verfügbar sein wird.