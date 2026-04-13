Selbsteinschätzung vs. Realität: Österreichs Autofahrer im Check

Eine Umfrage zeigt das Selbstbewusstsein österreichischer Autofahrerinnen und Autofahrer, deckt aber auch Diskrepanzen zwischen Selbsteinschätzung und Realität auf. Die Ergebnisse werfen ein Licht auf die Zufriedenheit mit Werkstattleistungen, das Tempolimit und die Akzeptanz neuer Technologien wie E-Autos und autonomes Fahren.

Österreichs Autofahrerinnen und Autofahrer haben ein bemerkenswertes Selbstbewusstsein, wenn es um ihre Fahrkünste geht. Eine aktuelle Umfrage der Wiener Städtischen unter 1.000 Personen mit und ohne Auto ergab, dass 35 Prozent ihre Fahrfähigkeiten als "sehr gut" einschätzen. Weitere 48 Prozent sehen sich als "gute" Fahrerinnen und Fahrer. Nur ein verschwindend geringer Anteil von einem Prozent gibt an, sich "gar nicht gut" am Steuer zu fühlen.

Vorstandsvorsitzende Doris Wendler wies jedoch darauf hin, dass diese Selbsteinschätzung nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmt, wie die Schadenszahlen des Unternehmens zeigen. Die Diskrepanz zwischen Selbstbild und tatsächlicher Leistung offenbart sich auch in anderen Bereichen, beispielsweise bei der Zufriedenheit mit Autowerkstätten, wo trotz hoher Zufriedenheit mit der Leistung, die Preise als "viel zu hoch" oder "etwas zu hoch" empfunden werden. Dieses Spannungsverhältnis zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektiven Fakten ist ein zentrales Ergebnis der Umfrage, das Einblicke in die Einstellungen der österreichischen Bevölkerung zum Thema Autofahren gibt





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