Sehnsucht nach Aufregung im Schlafzimmer: Wie spricht man über neue sexuelle Wünsche in der Ehe?

Eine Frau in einer langjährigen Ehe hat regelmäßigen Sex, wünscht sich aber mehr Abwechslung und Nervenkitzel. Sie fürchtet, mit ihrer Bitte ihren Mann zu verletzen. Eine Expertin gibt Rat, wie man das Gespräch richtig führt.

Nach vielen Ehejahren ist die Anziehung zwischen Partnern oft noch immer spürbar. Eine Frau berichtet, dass sie und ihr Ehemann regelmäßig, mindestens zweimal pro Woche, intim werden und die körperliche Anziehungskraft nach all den Jahren bestehen bleibt.

Doch trotz dieser positiven Grundlage fühlt sie sich nicht vollständig erfüllt. Sie sehnt sich nach mehr Aufregung, nach dem Ausprobieren verschiedener Positionen und nach einem gewissen Nervenkitzel, gar einer leicht verbotenen oder riskanten Komponente im Schlafzimmer. Diese Wünsche hat sie bisher however nie mit ihrem Mann besprochen. Ihre größte Sorge ist, dass er ihre Sehnsucht falsch interpretieren könnte.

Sie befürchtet, er könnte sich verletzt fühlen oder denken, dass er ihr nicht mehr genügt oder dass etwas mit ihr nicht stimmt. Diese Angst hält sie davon ab, das Thema anzusprechen. Die Expertenkolumnistin Jane O'Gorman, die im "Daily Star" Rat gibt, betont zunächst, wie wunderbar es ist, dass das Paar ein so regelmäßiges und von gegenseitiger Anziehung geprägtes Sexualleben hat. Der nächste Schritt bestehe jedoch darin, die eigenen Wünsche behutsam und einfühlsam zu kommunizieren.

O'Gorman rät, dem Partner zuerst positive Rückmeldung zu geben. Man solle ihm sagen, dass man ihn liebt, schätzt und für alles dankbar ist, was er tut - sowohl im Schlafzimmer als auch im Alltag. Auf dieser Basis könne man dann vorsichtig die eigenen Sehnsüchte äußern. Die Aussicht, dass der Ehemann fasziniert und begeistert auf diese Offenheit reagieren wird, ist groß.

Oft, so die Expertin, fühlen sich Partner sogar erleichtert, wenn die Initiative zur Veränderung vom anderen ausgeht und sie selbst nicht erst raten müssen, was der andere wohl wünscht. Wichtig sei, die Wünsche nicht als Kritik an der bisherigen Sexualität zu formulieren, sondern als Bereicherung für die gemeinsame Intimität. Auf diese Weise könne das Paar eine neue Ebene der Verbindung erreichen und die bereits vorhandene starke Basis weiter vertiefen.

Die Regelmäßigkeit zeigt, dass die Grundbedingungen gut sind; nun geht es darum, mit guter Kommunikation neue Facetten zu entdecken. Viele Paare in langjährigen Beziehungen kennen dieses Dilemma: Der Wunsch nach Abwechslung und neuer Leidenschaft steht neben der Angst, den anderen zu verletzen oder die Harmonie zu gefährden. Der Schlüssel liegt im behutsamen, liebevollen und klaren Gespräch. So kann aus Routine wieder echte Leidenschaft werden, ohne das Vertrauen zu beschädigen





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