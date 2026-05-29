Sechsjähriges autistisches Mädchen in Wien vermisst: Große Suchaktion erfolgreich

Eine sechsjährige, an Autismus leidende Tochter eines Wiener Paares lief am Donnerstagnachmittag weg und wurde nach einer groß angelegten Suchaktion mit Hubschrauber, Drohne und Spürhunden wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei berichtet von einem glimpflichen Ausgang nach etwa zweieinhalb Stunden.

Ein Paar in Wien durchlebte am Donnerstagnachmittag bange Stunden, als ihre sechsjährige, an Autismus leidende Tochter in einem unbeobachteten Moment weglief und spurlos verschwand. Um 16 Uhr alarmierten die Eltern die Polizei , worauf umgehend eine große Suchaktion gestartet wurde.

Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter eine Diensthundestaffel, sowie ein Hubschrauber und eine Drohne durchkämmten die Umgebung, Wohnhausanlagen und Parks akribisch, blieben jedoch zunächst ohne Erfolg. Ein Polizeihund nahm zwar eine Fährte entlang des Liesingflusses in Richtung Bahnhof Liesing auf, verlor die Spur dort jedoch wieder. Nach etwa zweieinhalb Stunden kam dann die erlösende Nachricht: Passanten fanden das Mädchen in der Anton-Baumgartner-Straße und verständigten den Notruf. Die Eltern und Helfer konnten aufatmen, das Kind war unversehrt.

Der Vorfall zeigt, wie wichtig eine schnelle Reaktion und ein koordiniertes Einsatzkonzept bei vermissten Kindern sind, insbesondere wenn besondere Bedürfnisse wie Autismus eine Rolle spielen. Die kombinierte Suche aus Luftunterstützung, Spürhunden und Bodeneinheiten bewährte sich, auch wenn die Spur zunächst in einer Sackgasse endete. Letztlich führte die Aufmerksamkeit von Passanten zum Erfolg, weshalb die Mithilfe der Bevölkerung bei solchen Einsätzen stets ein entscheidender Faktor bleibt.

Die Polizei nutzt moderne Technik wie Drohnen und Hubschrauber, um große Areale effizient abzusuchen, während speziell trainierte Hunde menschliche Geruchsspuren auch über längere Distanzen verfolgen können. Dennoch kann jede Minute zählen, und die Zeit zwischen Verschwinden und Auffinden war für die Angehörigen eine enormous emotionale Belastung. Solche Ereignisse sensibilisieren für die Sicherheitsbedürfnisse von Kindern mit Autismus, die oft von starkem Bewegungsdrang oder dem Wunsch, unerkannt zu verschwinden, geprägt sein können.

Die Wiener Polizei zeigte erneut ihre Leistungsfähigkeit in solchenGroßeinsätzen, wobei die Zusammenarbeit verschiedener Einheiten und die technische Ausstattung den Unterschied machen. Für die Familie endete der Albtraum glimpflich, doch der Vorfall mahnt zur Vorsorge, etwa durch verlässliche Überwachung oder Orientierungshilfen wie GPS-Armbänder. In der Stadt Wien gibt es bereits Programme, die Familien mit autistischen Kindern unterstützen, um solche Situationen zu vermeiden.

Die communal alarmierten Passanten in der Anton-Baumgartner-Straße handelten vorbildlich, indem sie sofort den Notruf wählten und das Mädchen nicht allein ließen. So konnte die Situation schnell gelöst werden, ohne dass weitere Gefahren entstanden. Die Einsatzkräfte vor Ort berichteten von der großen Erleichterung, als das Kind gefunden war, und betonten die Wichtigkeit von Öffentlichkeitsarbeit, um Bürger für solche Lagen zu sensibilisieren. Solche Meldungen erregen oft großes Medieninteresse, weil sie die emotionale Ebene ansprechen und allgemeine Sicherheitsthemen berühren.

Die Polizei Wien nutzt solche Fälle, um auf Präventionsmaßnahmen hinzuweisen, etwa die frühzeitige Registrierung von Risikokindern in Datenbanken oder die Nutzung von Notfall-Apps. Insgesamt war dieser Einsatz ein Beispiel für gelungene Rettungsaktion, bei der Technik, Ausbildung und Zivilcourage perfekt zusammenspielten. Die Eltern des Mädchens äußerten sich nach der Rückkehr überglücklich und bedankten sich bei allen Helfern. Damit bleibt dieser Donnerstagnachmittag trotz des Schreckens auch als Geschichte der Solidarität und Hilfsbereitschaft in Wien im Gedächtnis





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