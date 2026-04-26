Sebastian Sawe bricht die Zwei-Stunden-Marke im Marathon – Weltrekord in London!

Der kenianische Läufer Sebastian Sawe hat beim London Marathon Geschichte geschrieben, indem er als erster Mensch einen Marathon in unter zwei Stunden in einem offiziellen Wettkampf lief. Seine Zeit: 1:59:30 Stunden. Tigst Assefa gewann das Frauenrennen.

London – Ein historischer Moment für die Leichtathletik ereignete sich am Sonntag in London, als der kenianische Läufer Sebastian Sawe die Zwei-Stunden-Marke im Marathon lauf durchbrach.

Sawe, 29 Jahre alt, triumphierte beim prestigeträchtigen London Marathon mit einer unglaublichen Zeit von 1:59:30 Stunden. Diese Leistung stellt nicht nur einen neuen offiziellen Weltrekord auf, sondern katapultiert den Marathonlauf in eine neue Ära. Er unterbot den bisherigen Rekord, gehalten von seinem Landsmann Kelvin Kiptum, um beeindruckende 1:05 Minuten. Kiptums Rekord von 2023, aufgestellt in Chicago, war bereits eine bemerkenswerte Leistung, doch Sawe übertraf diese nun deutlich.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Eliud Kipchoge bereits 2019 im Wiener Prater eine Zeit von 1:59:40 Stunden erreichte, allerdings unter kontrollierten Laborbedingungen und nicht im Rahmen eines offiziellen Wettkampfs. Der tragische Tod von Kelvin Kiptum im Februar 2024, infolge eines Verkehrsunfalls in Kenia, macht Sawes Leistung umso bedeutsamer und verleiht ihr eine zusätzliche emotionale Tiefe. Sawe hat nicht nur einen Rekord gebrochen, sondern auch ein Vermächtnis fortgesetzt und die Grenzen des menschlichen Potenzials im Marathonlauf neu definiert.

Das Rennen in London war von Beginn an durch ein extrem hohes Tempo geprägt, unterstützt durch mehrere Pacemaker, die sicherstellten, dass die Läufer in der optimalen Geschwindigkeit blieben. Eine große Spitzengruppe hielt lange zusammen, bevor sich Sawe und der äthiopische Läufer Yomif Kejelcha nach etwa 30 Kilometern von den Verfolgern absetzen konnten. Für Kejelcha war der London Marathon sein Debüt auf der Marathonstrecke, was seine Leistung umso bemerkenswerter macht.

Obwohl Kejelcha ein starkes Rennen lief, konnte er mit Sawes unglaublicher Geschwindigkeit nicht mithalten. Die idealen Wetterbedingungen trugen ebenfalls zu den schnellen Zeiten bei, und die Zuschauer entlang der Strecke feuerten die Läufer unermüdlich an. Die Atmosphäre war elektrisierend, und die Spannung stieg mit jedem Kilometer. Sawe zeigte während des gesamten Rennens eine beeindruckende Konstanz und mentale Stärke, was ihm letztendlich den Sieg und den Weltrekord ermöglichte.

Seine Fähigkeit, das hohe Tempo über die gesamte Distanz aufrechtzuerhalten, ist ein Beweis für seine außergewöhnliche Ausdauer und sein Talent. Die Strategie, sich frühzeitig von der Spitzengruppe abzusetzen, erwies sich als entscheidend für seinen Erfolg. Neben Sawes herausragender Leistung gab es auch bei den Frauen ein beeindruckendes Ergebnis. Tigst Assefa aus Äthiopien gewann den London Marathon der Frauen in einer Zeit von 2:15:41 Stunden.

Diese Zeit liegt nur 16 Sekunden über dem 23 Jahre alten Streckenrekord der britischen Lauflegende Paula Radcliffe. Assefa zeigte eine dominante Leistung und bewies ihre Klasse als eine der besten Marathonläuferinnen der Welt. Ihr Rennen war geprägt von einer intelligenten Taktik und einer beeindruckenden Endgeschwindigkeit. Die Konkurrenz konnte mit ihrer Leistung nicht mithalten, und sie sicherte sich den Sieg mit einem deutlichen Vorsprung.

Der London Marathon hat sich erneut als eines der wichtigsten und prestigeträchtigsten Marathonrennen der Welt etabliert. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr die besten Läufer aus aller Welt an und bietet den Zuschauern ein spektakuläres sportliches Erlebnis. Die Leistungen von Sebastian Sawe und Tigst Assefa werden in die Geschichte des Marathonlaufs eingehen und zukünftige Generationen von Läufern inspirieren. Die Zukunft des Marathonlaufs sieht rosig aus, und es bleibt abzuwarten, welche neuen Rekorde in den kommenden Jahren aufgestellt werden





TTNachrichten / 🏆 20. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marathon London Marathon Sebastian Sawe Weltrekord Leichtathletik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minecraft-Meisterwerk: Schüler rekonstruiert Stift Melk virtuellEin Schüler des Stiftsgymnasiums Melk hat das Stift Melk detailgetreu im Computerspiel Minecraft nachgebaut. Das Projekt umfasste 150.000 Blöcke und 1.365 Fenster und dauerte über 80 Stunden.

Read more »

Österreicher schlafen rund 7,2 Stunden pro NachtIm Durchschnitt schlafen Österreicher unter der Woche 7,2 Stunden pro Nacht, am Wochenende eine Stunde länger. Auch wenn 49 Prozent der Befragten ...

Read more »

Rumänische Pflegerin in Graz wegen Diebstahls angeklagtEine rumänische 24-Stunden-Pflegerin steht in Graz vor Gericht, beschuldigt des Diebstahls von Bargeld und Schmuck aus mehreren Haushalten. Sie bestreitet die Vorwürfe und erhebt Gegenvorwürfe gegen ihre Arbeitgeber.

Read more »

An Ort und Stelle verstorben - Bikerin (40) verunfallt in Tunnel und hat keine ChanceMotorradunfall im Schnepfauer Tunnel: 40-jährige Bikerin stirbt bei Alleinunfall nahe Mellau. Hoher Verkehr, Unfallstelle drei Stunden gesperrt.

Read more »

Kurz legt Zahlen vor: Neue Zweifel an Schmidts Aussagen im ErmittlungsfallSebastian Kurz präsentiert Finanzunterlagen, die den Vorwürfen des Kronzeugen Thomas Schmid widersprechen. Im Fokus steht die Frage der Finanzierung politischer Umfragen.

Read more »

Kenianer Sawe knackt beim London-Marathon die Zwei-Stunden-MarkeSabastian Sawe blieb in London über die 42,195 km erstmals in einem offiziellen Bewerb unter zwei Stunden. In 1:59:30 Stunden war der Kenianer sogar schneller als Kelvin Kiptum 2019 in Wien unter...

Read more »