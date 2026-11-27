Der ÖFB bestellt Sebastian Prödl zum neuen Sportdirektor. Der 39-Jährige folgt Peter Schöttel und übernimmt die Leitung strategisch im Frühjahr 2027 mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

Der Österreichische Fußball-Bund ( ÖFB) hat eine entscheidende Personalie für die Zukunft der Nationalmannschaften bekanntgegeben. Sebastian Prödl wurde am Freitag von der Aufsichtsratssitzung einstimmig als neuer Sportdirektor bestellt. Der 39-jährige Steirer tritt damit die Nachfolge von Peter Schöttel an, nachdem dieser im vergangenen September getrennte Wege gegangen war.

Strategische Neuausrichtung des Verbandes

Prödl wird das Amt offiziell mit Anfang 2027 antreten, um eine lückenlose und sorgfältige Übergabe der Aufgaben zu gewährleisten. Seit Dezember 2024 ist er bereits als Leiter der Nachwuchs-Nationalteams tätig und galt daher als aussichtsreichster Kandidat. Die Aufsichtsratsmitglieder sahen in der Verzögerung keine Verzögerungstaktik, sondern eine strategische Maßnahme, um den neuen Chef frühzeitig im System zu verankern.

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ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll betonte in einer offiziellen Verbandsmitteilung, dass man sich für eine klare Führungspersönlichkeit entschieden habe. Pröll zufolge versteht Prödl den österreichischen Fußball in seiner Gesamtheit und kann unterschiedliche Interessen unter einem gemeinsamen Ziel zusammenführen. Entscheidend für die Auswahl war dabei die Fähigkeit des Kandidaten, strategisch zu denken und Menschen effektiv in den Prozess einzubinden.

Auswahlprozess und Konkurrenten

Der Weg zum Amt war nicht ohne Konkurrenzkampf. Dem ÖFB zufolge ging der Bestellung ein mehrstufiger, strukturierter Auswahlprozess voraus, der von einer externen Personalberatung begleitet wurde. Neben Prödl hatten es auch ÖFB-Nachwuchscoach Martin Scherb und der ÖFB-Head of Goalkeeping Günter Kreissl in die engere Wahl geschafft. Beide waren bereits im Verband beschäftigt und kannten die internen Strukturen bereits aus erster Hand.

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Einen weiteren Platz auf der Shortlist belegte der Ex-ÖFB-Teamstürmer Marc Janko, der mittlerweile als Sky-Experte tätig ist. Das Quartett präsentierte am Mittwoch seine Vorstellungen in Hearings vor den Entscheidungsträgern. Dazu gehörten neben Josef Pröll die Aufsichtsratsstellvertreter Johannes Wutzlhofer und Philip Thonhauser sowie die ÖFB-Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold.

Kompetenzen und beruflicher Hintergrund

Prödl bringt nicht nur immense Spielerfahrung mit, sondern hat sich auch akademisch weitergebildet. Als Jahrgangsbester schloss er 2023 den UEFA-Master-Studienkurs für Nationalspieler ab, der sich schwerpunktmäßig mit Administration und Management im Fußball befasst. Diese Qualifikation untermauert das fundierte Konzept, das in den Hearings überzeugt hat und nun die Basis für seine künftige Arbeit bildet.

Seine Karriere als Spieler umfasst 73 Länderspiele und vier Tore für die Nationalmannschaft. Er nahm an den Europameisterschaften 2008 und 2016 teil. Auf Vereinsebene spielte er unter anderem für Werder Bremen, bei dem er 2009 den DFB-Pokal gewann und ins UEFA-Cup-Finale einzog. Stationen bei Watford und Udinese schlossen sich an, wobei er in der letzten Station verletzungsbedingt keine Pflichtspieleinsätze hatte.

Zusammenarbeit mit Rangnick und nächste Schritte

Die Zusammenarbeit mit A-Teamchef Ralf Rangnick wird als zentraler Pfeiler der neuen Ära gelten. Das Verhältnis zwischen den beiden gilt als kollegial und vertrauensvoll. Rangnick zeigte sich sehr erfreut darüber, dass Prödl vor zwei Jahren bereits den Job als Nachwuchsnationalteam-Leiter übernahm. Prödl soll den laufenden ÖFB-Strategieprozess maßgeblich begleiten.

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Prödl äußerte sich dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Er erklärte, mit großer Demut, Verantwortung und Tatendrang an die Aufgabe heranzugehen. Nachhaltige Weiterentwicklung verstehe er als Gemeinschaftsaufgabe, für die es Mut und klare Entscheidungen bedarf. Die offizielle Präsentation erfolgt am Montag um 13.00 Uhr im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Josef Pröll am ÖFB-Campus.