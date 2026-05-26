Sebastian Ofner in French Open: Luciano Darderi awaits

Sebastian Ofner, the last Austrian player, starts in the French Open today. He will face the 17th-ranked Luciano Darderi. The match is scheduled for the 4th round at 11 am. We will provide live updates in the ticker below. Luciano Darderi fought his way to the semifinals in the Masters of Rome last week. Therefore, Ofner says, "This is one of the best players in the world on clay." However, he also mentions that Darderi has his ups and downs. Ofner can draw confidence from the fact that he has already defeated players of this caliber, such as Sebastian Baez in the French Open 2024 and Tommy Paul in Wimbledon last year. Grand Slams can push Ofner, and he feels at home in Paris, especially since he has been joined by his friend Steve Rettl as his touring coach for a few weeks now. The duo's program, if training allows, is to do little but go out to eat in the evening, which is important to them and a nice change of pace.

Als Letzter Österreicher startet heute Sebastian Ofner in die French Open . Der Steirer trifft auf den Weltranglisten-17. Luciano Darderi . Das Match ist als 4.

Partie nach 11 Uhr angesetzt. Wir berichten live im Ticker unten. Erst vorletzte Woche kämpfte sich Luciano Darderi beim Masters von Rom bis in das Semifinale. Daher meint auch Ofner: "Das ist einer der besten Spieler der Welt auf Sand.

" Aber: "Er ist eben auch ein Spieler, der seine Höhen und Tiefen hat. " Dann wäre nach dem Lauf von Rom vielleicht wieder Letzteres dran. Zuversicht kann Ofner daraus ziehen, dass er Spieler dieses Kalibers schon geschlagen hat, vor allem bei Grand Slams. Viermal in seiner Karriere bezwang der 30-Jährige einen Top-20-Mann.

Etwa Sebastian Baez bei den French Open 2024 oder im Vorjahr in Wimbledon den damals Weltranglisten-13. Tommy Paul, bislang Ofis größter Sieg. Grand Slams können Ofner pushen, er fühlt sich in Paris auch immer pudelwohl. Zumal er seit einigen Wochen wieder seinen Freund Steve Rettl als Touring Coach an seiner Seite hat.

Das Programm der beiden, wenn das Training etwas anderes zulässt.

"Wir machen nicht viel, aber am Abend gehen wir immer in die Stadt essen, das ist uns wichtig und eine schöne Abwechslung," erklärt Ofner, warum das bei dem Gespann schon immer Routine war. Anders als viele Spieler setzt das Duo dabei nicht auf stets das gleiche Lokal oder zumindest die gleiche Art von Essen, sondern immer auf etwas Unterschiedliches.

"Der Ofi entscheidet das immer," lacht Rettl. Aber in Paris ist die Auswahl wahrlich groß genug





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