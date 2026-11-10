Sebastian Kurz in Wien: Kein Comeback, Einschätzungen zu Rubio und AfD

Sebastian Kurz schließt ein politisches Comeback aus und bewertet die US-Wahlen, die Lage der AfD und die Tech-Aktien. Die Aussagen fielen bei einem Business Talk in Wien.

Der frühere Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz ist am Montagabend im Wiener Audi House of Progress in der Kärntner Straße aufgetreten. Beim ' Business Talk' der C3-Agentur des Kommunikationsberaters und früheren ORF-Managers Thomas Prantner sprach Kurz über seinen Sturz, ein mögliches Comeback und die politische Lage in den USA und Europa.

Die Fragen stellten Thomas Prantner und Eva Schütz, Geschäftsführerin und Chefredakteurin des Onlinemediums Exxpress. Der Abend im Erlebniszentrum des Autoherstellers Audi fand ohne klassisches Interviewformat statt, weshalb Kurz nach Einschätzung des Autors 60 Minuten lang vor allem über sich selbst sprechen konnte.

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Kurz blickt auf Koalitionen und den Rückzug in die Wirtschaft

Sebastian Kurz bewertete seine Partnerschaft mit der FPÖ als erfolgreich. Seine Koalition mit den Grünen bezeichnete er dagegen als gescheitert.

Den Umstieg in die Privatwirtschaft beschrieb Kurz als schwierig. Statt in großen Strukturen arbeite er nun in kleinen Teams mit limitierten Ressourcen. Seine Geschäfte laufen nach eigenen Angaben zwischen Israel, Abu Dhabi und Wien.

Ein Comeback in die Politik schloss Kurz aus. Er habe lange Politik gemacht und sei dafür dankbar, es ziehe ihn aber nicht dorthin zurück.

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Zu den Berichten des britischen Telegraph, wonach Russland und der flüchtige Spion Jan Marsalek hinter seinem Sturz stehen sollen, wollte sich Kurz nicht äußern. Er wisse nicht, was dahinterstecke, habe seinen Anwalt aber beauftragt, die Angelegenheit zu prüfen.

Marco Rubio als Favorit der Republikaner laut Kurz

Kurz hält den derzeitigen US-Außenminister Marco Rubio für den republikanischen Kandidaten mit den besten Chancen. Diese Einschätzung begründete er mit dessen deutlicher Distanz zu Donald Trump.

Zu den US-Midterm-Wahlen sagte Kurz, die USA verzeichneten zwar ein starkes Wirtschaftswachstum, dieses beruhe jedoch auf Big-Tech. Die herkömmliche Industrie stagniere, und der Wohlstandszuwachs komme in der breiten Schicht nicht an.

Diese Entwicklung habe den Republikanern geschadet, meinte Kurz. Die Demokraten würden daher als Favoriten in die Präsidentschaftswahlen gehen, vor allem dann, wenn Vizepräsident JD Vance Kandidat der Republikaner werde.

Die Einschätzung überrascht, da Kurz als Fanboy der Trump-Administration gilt. Der Autor des Textes ordnet Kurz als Analytiker ein, der zwar nicht mit Henry Kissinger zu vergleichen sei, dessen Ansichten aber aufgrund seiner Zeit als Bundeskanzler und Außenminister relevant bleiben.

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AfD, Jugend und Zweifel an der europäischen Wettbewerbsfähigkeit

Kurz führt die Unruhen in Europa auf fehlende Perspektiven junger Bürgerinnen und Bürger zurück. Diese würden deshalb eher zu links- und rechtsradikalen Parteien tendieren.

Zur AfD sagte Kurz, Deutschland stehe vor der schwierigen Debatte, ob man mit der Partei kooperieren dürfe. Die CDU habe ohne CSU keine Spitzenwerte mehr, und die AfD könne derzeit aufgelegte Elfmeter verwerten.

Zugleich äußerte Kurz Skepsis gegenüber der Wirtschaftskraft Europas. Die EU könne wirtschaftliche Wettbewerbsvorteile der USA und Chinas in Branchen wie der Automobilindustrie und der Petrochemie nicht mehr kompensieren.

Tech-Aktien, KI-Blase und Rechenzentren im Fokus

Den Absturz der Tech- und KI-Aktien an den internationalen Börsen sieht Kurz gelassen. Die Bewertung der Unternehmen sei weiterhin hoch.

Eine KI-Blase gebe es nach seiner Einschätzung zwar, langfristig würden sich die Investitionen aber rentieren. Auch die Skepsis gegenüber Rechenzentren werde sich wieder legen, meinte Kurz.

Abschließend ironisch angemerkt: Sollten Apple, Amazon oder Google ein Erlebniszentrum in der Kärntner Straße eröffnen, wäre Sebastian Kurz ein geeigneter Kandidat für einen Business Talk.