Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz interviewt sich im Rahmen einer Business Talk‑Reihe. Am Event waren ÖVP, FPÖ, ORF und internationale Gäste, unter anderem der israelische Botschafter. Kurz thematisierte die US‑Politik und die Transition von Politik in die Privatwirtschaft.

Am Montagabend traf Sebastian Kurz, der seit 2019 als Bundeskanzler amtierte, mit einer Reihe von Persönlichkeiten in einem Autosalon in der Kärntner Straße zum Austausch im Rahmen der Business Talk‑Serie des ORF. Neben Delegierten der ÖVP und der FPÖ sowie leitenden ORF‑Mitarbeitern nahmen auch Unternehmer und Manager teil, unter anderem die Geschäftsführer der Hauseigentümer Bäckerei Mann und des Hotel Sacher.

Der Ablauf der Veranstaltungsreihe

Im Eröffnungssegment wurden Image‑Videos der Sponsoren präsentiert, darunter die Industriellenvereinigung, die Bäckerei Mann und das Hotel Sacher. Kurz fand Schutz der Besucher und zudem des israelischen Botschafters David Roet durch ausreichende Sicherheitsvorkehrungen. Folgend wurde die Interviewrunde im Showroom des Autosalons abgehalten, bei dem Thomas Prantner, ehemaliger ORF‑Manager, die Moderation übernahm. Eva Schütz von der Online‑Kleinzeitung Exxpress stellte die Fragen an Kurz.

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Schwerpunkte des Interviews

In einem Interview mit Kurz äußerte er sich zu einer Zeitungsgeschichte, die Jan Marsalek mit russischem Einfluss in Verbindung bringt. Kurz zeigte sich weder kritisch noch bekräftigte die Behauptungen. Stattdessen schilderte er die Herausforderungen bei seinem Wechsel von Politik in die Privatwirtschaft - ein Thema, das er häufig mit selbstironischem Humor behandelt. Er zeigte keine Pläne, die Wirtschaft wieder zu betreten. Auf die US‑Politik sagte er, ein Duell zwischen Marco Rubio und J. D. Vance sei wahrscheinlich und schätzte Rubio dem Wähler zugunsten von mehr Chancen.

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Politische Zusammenhänge und weitere Gäste

Unter den Gästen war auch die Sprecherin des amtierenden Bundeskanzlers sowie der ehemalige Spin‑Doktor Gerald Fleischmann, der jetzt für Christian Stocker arbeitet. Weitere ehemalige Mitarbeiter und Mitstreiter nahmen mit. Kurz kündigte im November die Organisation einer Veranstaltung seines Global Shift Instituts an, bei der Ulf Poschardt, Chefredakteur der Zeitschrift Welt, als Stargast auftreten wird. Die Diskussionen über russische Einflussnahme auf die Grünen und die "Beinschab‑Tools" wurden ebenfalls geführt, aber Herkunftsbelege konnten bislang nicht erbracht werden. Das Gespräch drehte sich zudem um die Verbindungen zwischen Jan Marsalek und bekannten Azoren und Weissen Managern.

Weiterer Kontext und internationale Einbindung

Ein Jahr zuvor lud Kurz Journalisten, Minister und Diplomaten, darunter Amichai Chikli, den Diaspora‑Minister des Likud, zu Arbeitsbesichtigungen in Österreich ein. Chikli wurde von FPÖ‑Politikern wie Walter Rosenkranz und Harald Vilimsky im Parlament sowie von Kultusgemeinde‑Verantwortlichen in Wien und Graz begrüßt. Die Besuchsdokumentation führte zum Debatte über die PSP‑Politik im Zusammenhang mit den Novemberpogromen. Chikli betonte seine Distanz zur FPÖ und hob die Kontakte zu rechten Parteien Europas hervor, ohne jedoch die FPÖ zu erwähnen.