Seaworld: Florentina Holzinger über den Venedig-inspirierten Pavillon

Die Künstlerin Florentina Holzinger plant eine immersive Installation im Pavillon, die sich mit der Geschichte des Gebäudes, dem Thema Wasser und der Beziehung zwischen Mensch und Maschine auseinandersetzt. Gerüchte über mobile Toiletten und Badende machen die Runde, doch Holzinger betont, dass es um mehr geht als nur um Provokation.

Gerüchte besagen, dass vor dem Pavillon mobile Toiletten aufgestellt werden und die Darstellerinnen in gereinigtem Wasser baden werden. Zudem gibt es die Absicht, den Pavillon zu durchdringen.

Wie dies geschehen soll, behält Florentina Holzinger vorerst für sich. Sie möchte der Fantasie keine Grenzen setzen, betont aber, dass die Penetration des Pavillons nicht im Mittelpunkt stehen wird. Vielmehr geht es darum, in die Struktur einzugreifen, in die Architektur zu intervenieren – nicht im Sinne einer geschlechtsspezifischen Handlung. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Pavillons und der Figur Josef Hoffmann spielt eine zentrale Rolle.

Holzinger war überrascht, dass der Pavillon als eine Art Sakralbau konzipiert war, der Kunstwerke wie Relikte in einer Kirche erscheinen lassen sollte. Auch der Schatten des Nationalsozialismus liegt über dem Pavillon, da Hoffmann in diesem Kontext opportunistisch agierte. Diese schöne, weiße Wiener Moderne, in der niemand über die Vergangenheit spricht, diente als Inspiration. Die Frage, wie man mit diesem Schönen, Symmetrischen, Weißen, Reinen, Hellen und Sakralen umgeht, steht im Raum.

Der Pavillon wird also nicht unbefleckt aus der Geschichte hervorgehen, zumindest nicht vollständig. Der Umgang mit Wasser ist kein Geheimnis. Es wird verschiedene Arten von Überflutungszuständen geben, und der Pavillon wird, soweit möglich, unter Wasser gesetzt. Die Installation soll wie eine Kläranlage funktionieren, ähnlich wie Venedig, wo Ebbe und Flut das Schmutzwasser ausspülen und durch frisches Wasser ersetzen.

Dies soll auf den Pavillon übertragen werden. Die Umsetzung erforderte Einfallsreichtum angesichts der drohenden Flut. Der Titel der Arbeit, „Seaworld“, klingt harmlos und erinnert an einen Themenpark, was bewusst als Spiel mit Gegensätzen gewählt wurde. Es gibt eine Inspiration durch Unterwasserwelten und einen Hauch von Disneyland, da Venedig selbst einen Themenpark-Charakter hat.

Wie bei Holzlingers anderen Arbeiten wird an dem Punkt angesetzt, an dem das Spektakel unheimlich wird und das Publikum sich seiner eigenen Rolle bewusster wird. Es besteht keine Absicht, dem Publikum unangenehme Dinge aufzuzwingen, sondern es zur Partizipation einzuladen, indem die Installation genutzt und erlebt werden kann. Wie von Hoffmann intendiert, sollen die Besucher zur Andacht und Reflexion angeregt werden. Eine dauerhafte Aktivierung durch reale physische Präsenz ist geplant, ohne die Exklusivität durch Slots zu schaffen.

Die lange Aufenthaltsdauer – Einzug im Mai, Auszug im November – ist eine besondere Herausforderung. Ziel ist es nicht, den Pavillon in ein Theater zu verwandeln, sondern Holzlingers Ästhetik beizubehalten. Die Besucher werden eine Welt betreten, in der die Grenzen zwischen Betrachter und Betrachtetem verschwimmen, was zu einer intimeren Situation führt. Es wird mit Spannung erwartet, wie die Menschen damit umgehen werden.

Holzlinger freut sich darauf, dass die Arbeit mit der echten Welt in Kommunikation tritt, nicht nur mit der Kunstszene, sondern mit einem breiten Publikum. Die Besucher können sich darauf einstellen, nass zu werden. Triggerwarnings sind vorgesehen, insbesondere aufgrund des Themas Nacktheit. Holzlinger steht Triggerwarnings positiv gegenüber, da sie Respekt zeigen und den Besuchern die Wahl lassen, was sie sehen möchten.

Im Vergleich zum Theater, das von staatlicher Förderung und Ko-Produktionen lebt, erfordert die Arbeit am Pavillon ein Netzwerk internationaler Partner, Stiftungen, Institutionen und Individuen sowie Kooperationen mit Sponsoren. High-Tech-Elemente, wie Roboterhunde in früheren Arbeiten, werden auch in dieser Installation eine Rolle spielen. Die Robotik wird als Frankensteins Monster unserer Zeit eingesetzt, als düstere Dystopie, in der das Überleben des Menschen von maschinellen Abhängigkeiten abhängt





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