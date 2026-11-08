SCR Altach vs SK Sturm Graz: Auswärtssorgen und Personalsorgen im Vergleich

Der SCR Altach sucht verzweifelt nach dem ersten Auswärtspunkt in der Bundesliga, während Sturm Graz mit einer schwächelnden Innenverteidigung kämpft. Wer hat die besseren Karten?

Der SC Rheindorf Altach begeben sich am kommenden Wochenende in ein anspruchsvolles Auswärtsspiel bei SK Sturm Graz, das für die Steirer eine entscheidende Phase in der laufenden Bundesliga saison markiert. Während Altach- Trainer Ognjen Zaric mit der Tatsache kämpft, dass seine Mannschaft in der Fremde sowohl auf den ersten Punkt als auch auf den ersten Treffer warten muss, zeigt sich die Formkurve der Gastgeberin deutlich aufsteigend und bestätigt ihre Rolle als einer der Tabellenfavoriten. Die statistische Diskrepanz zwischen den beiden Teams, die im direkten Vergleich aufeinander treffen, unterstreicht die enorme Herausforderung für das Team aus dem Burgenland.

Die aktuelle Formkurve und Tabellenposition

Die Altacher konnten in den letzten Spielen zwar Erfolge feiern, doch diese blieben ausschließlich im heimischen Stadion oder in spezifischen Pokalwettbewerben verbucht. Nach dem 2:1-Sieg gegen die Austria Wien und dem deutlichen 4:0-Erfolg im ÖFB-Cup beim GAK, erarbeitete sich das Team ein knappes 1:1 gegen die SV Ried, wobei Srdjan Hrstic in der Nachspielzeit noch den Ausgleich rettete. Trotz dieser Ergebnisse liegen die Steirer mit 17 Punkten auf Rang fünf der Tabelle, wobei der Auswärtsschwäche eine besondere Brisanz beigemessen wird.

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Im Gegensatz dazu zeigt sich SK Sturm Graz in einer stabilen Verfassung und hat in den vergangenen drei Ligaspielen bereits sieben Punkte eingesammelt. Der erste direkte Aufeinandertreffens dieser Saison entschied Sturm Graz bereits mit 2:1 für sich, was psychologisch eine gewichtige Rolle spielt. Zudem liegt der letzte Auswärtssieg der Rheindörfler in der Profertil Arena bereits mehr als fünf Jahre zurück, was zuletzt am 31. Juli 2021 mit einem 2:1 gelang, eine historische Hürde, die aktuell schwer wiegt.

Verletzungssorgen und Personalentscheidungen

Bei den Gastgebern aus Graz überschattete der jüngste 4:0-Auswärtssieg beim GAK jedoch die Freude, da Kapitän Paul Komposch einen schweren Wadenbeinbruch erlitt und der Mannschaft längere Zeit fehlen wird. Dieser Ausfall schwächt die defensive Führung des Teams signifikant und zwingt Trainer Ivica Vastić, die defensive Struktur neu zu justieren. Die Abwesenheit des Kapitäns hinterlässt ein Vakuum an Erfahrung und Kommando, das im direkten Duell gegen eine physisch starke Mannschaft wie Altach spürbar werden kann.

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Auch auf der Seite von Altach gibt es eine Mischung aus positiven und negativen Personalnachrichten. Benedikt Zech und Patrick Greil stehen nach ihren krankheitsbedingten Ausfällen in der Vorwoche wieder zur Verfügung und erhöhen die Auswahlmöglichkeiten im Kader. Allerdings müssen die Trainer bei Altach weiterhin auf Vesel Demaku, der an einer Muskelverletzung leidet, sowie auf Marko Raguz verzichten, der wegen einer Meniskusverletzung längerfristig ausfällt. Diese fehlenden Akteure, insbesondere Raguz in der Abwehr, könnten das Gleichgewicht im defensiven Mittelfeld stören.

Taktische Ausrichtung und Spielverlauf

Die taktische Ausrichtung wird sich zwangsläufig um die Schwächen der jeweiligen Teams drehen. Altach wird versuchen, durch den Einsatz von Spielern wie Srdjan Hrstic, der in der Nachspielzeit gegen Ried noch entscheidend war, Gefahr von hinten heraus zu entwickeln, da die Offensivpower in der Fremde oft fehlt. Die Strategie muss darauf abzielen, die Räume hinter der Sturm-Abwehr zu nutzen, während gleichzeitig die eigene Defensive gegen die schnellen Angriffe der Steirer gesichert werden muss.

Sturm Graz wird sich hingegen auf die Kontrolle des Balls und die Durchsetzung ihrer körperlichen Überlegenheit konzentrieren müssen, um den Ausfall von Paul Komposch zu kompensieren. Die Mannschaft zeigt in Heimspielen oft eine hohe Effizienz, was durch die bereits erzielten Siege untermauert wird. Der Fokus liegt darauf, die Defensivordnung trotz der personellen Schwäche stabil zu halten und durch Konter und Standardsituationen Tore zu erzielen, wie es im ersten Duell mit einem 2:1 bereits gelang.

Auswirkungen auf die Meisterschaftsrunde

Das Spiel hat unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation in der Bundesliga. Ein Sieg für Sturm Graz würde die Position auf den vorderen Rängen festigen und den Druck auf die Verfolger erhöhen, während Altach Punkte benötigt, um sich von den abstiegsrelevanten Zonen zu lösen. Die Tatsache, dass Altach in der Fremde noch punkt- und tlos ist, macht jeden gewonnenen Punkt im Auswärtsspiel zu einem strategisch wertvollen Gut, das nicht auf die lange Bank geschoben werden kann.

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Die Fans und Analysten beobachten daher gespannt, wie beide Trainer mit den jeweiligen personellen Engpässen umgehen. Für Ognjen Zaric ist es eine Frage der Mentalität und taktischen Disziplin, die Auswärtsschwäche zu überwinden, während Ivica Vastić beweisen muss, dass sein Team trotz des Verlusts von Kapitän Paul Komposch stabil genug ist, um die Offensive aufrechtzuerhalten. Die Spannung zwischen der Heimstärke der Steirer und dem verzweifelten Willen der Burgenländer verspricht ein hochkarätiges Duell in der Profitel Arena.