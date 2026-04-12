SCR Altach empfängt Grazer AK: Heimstärke soll Sieg bringen

Am Samstag um 17 Uhr kommt es im Schnabelholz zum Duell zwischen dem SCR Altach und dem Grazer AK. Nach der Niederlage gegen Ried wollen die Rheindörfler ihre Heimstärke nutzen, um im Abstiegskampf zu punkten und einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Das Aufeinandertreffen birgt interessante Geschichten mit Spielern mit Altach-Bezug und einem Top-Torjäger des GAK.

Der SCR Altach erwartet am Samstag um 17 Uhr den Grazer AK im Schnabelholz . Nach der jüngsten Niederlage gegen Ried wollen die Rheindörfler ihre Heimstärke nutzen, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen.

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison kreuzen sich die Wege von Altach und dem GAK. Das erste Aufeinandertreffen im August im Schnabelholz endete mit einem 1:1 Unentschieden. Ein solches Ergebnis wollen die Altacher diesmal unbedingt vermeiden.<\/p>

Die bittere Niederlage in Ried in der vergangenen Woche setzt die Mannschaft von Altach unter erheblichen Druck. Ein Sieg gegen den GAK hätte weitreichende Konsequenzen: Altach würde in der Tabelle an den Grazern vorbeiziehen und einen bedeutenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Begegnung birgt zudem einige interessante Geschichten. Der GAK wird von Spielern geprägt, die eine Verbindung zu Altach aufweisen. Andreas Lienhart und Daniel Maderner sind langjährige Mitglieder des Teams. Darüber hinaus ist Joachim Standfest, ein ehemaliger Spieler von Altach, neu im Trainerstab des GAK als Co-Trainer.<\/p>

Sportlich steht besonders Ramiz Harakate im Blickpunkt. Der Offensivspieler, mit zehn Saisontreffern, ist der aktuelle Top-Torjäger der Steirer. Die Altacher müssen ohne Ousmane Diawara auskommen, der nach seiner Roten Karte gesperrt ist. Anteo Fetahu fehlt verletzungsbedingt. Trotzdem stehen in der Offensive Alternativen bereit, darunter Mustapha, Hrstic und Benjamin.<\/p>

Die Marschroute für Altach ist klar vorgegeben: Man will wieder punkten und den Abstand zum Tabellenende vergrößern. Ein Sieg hätte noch einen zusätzlichen positiven Nebeneffekt: Es wäre der erste Erfolg gegen den GAK seit dessen Wiederaufstieg in den Profifußball. Die Unterstützung der heimischen Fans im Schnabelholz könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. In dieser Saison hat Altach bereits mehrfach von seiner Heimstärke profitiert und wichtige Punkte im eigenen Stadion geholt. Die Mannschaft hofft, diese Stärke auch gegen den GAK ausspielen zu können und mit einem positiven Ergebnis in die nächste Partie zu gehen.<\/p>

Die gesamte Mannschaft ist motiviert und entschlossen, die volle Punktzahl zu holen, um die Fans zu begeistern und die eigene Position in der Tabelle zu verbessern. Die Trainer haben die Mannschaft intensiv auf das Spiel vorbereitet und werden alles daran setzen, das taktische Konzept optimal umzusetzen. Die Spieler sind sich der Bedeutung des Spiels bewusst und werden alles geben, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Partie verspricht ein spannendes Duell zu werden, in dem beide Teams um wichtige Punkte kämpfen.<\/p>





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