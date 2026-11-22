Der SCR Altach gewinnt gegen Sturm Graz 1:0 durch Srdjan Hrstic. Sturm Graz bleibt sieglos und bleibt Rapid Wien 17 Punkte hinterher in der Bundesliga-Rückrunde.

Der SCR Altach hat in der 13. Runde der Fußball- Bundesliga ein wichtiges Heimspiel für sich entschieden und Sturm Graz mit einem 1:0-Sieg bezwungen. Das entscheidende Tor erzielte der substitute Srdjan Hrstic in der 68. Minute, wodurch die Vorarlberger ihren vierten Saisonsieg feierten und in der Tabelle auf den achten Platz vorrückten. Für den Vizemeister aus der Steiermark bedeutet diese Niederlage den dritten Pflichtspielausfall in Folge und einen Sieg von insgesamt sechs Bewerbspartien.

Entscheidender Treffer und Tabellenstand Analyse

Der SC Rheindorf Altach nutzte sein Chancenübergewicht effizient und sorgte für eine enttäuschende Pause im Sturm Graz. Der Heimsieg in Altach gilt als verdient, da die Hausherren die besseren Aktionen auf dem Platz gestalteten. Mit den nun gesammelten 13 Punkten hielten die Vorarlberger ihre Position im oberen Mittelfeld, während der Tabellenführer Rapid Wien weiterhin einen komfortablen Vorsprung von 17 Punkten auf den Ligafünften Sturm Graz ausbauen konnte.

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Srdjan Hrstic avancierte durch seinen Treffer zum Matchwinner des Spiels und markierte damit seinen zweiten Saisontreffer. Seine Präzision in der 68. Minute durchbrach die Defensive von Sturm Graz und sorgte für die Entscheidung im Spiel. Die Gäste aus Graz konnten den Rückstand nicht mehr wettmachen, obwohl sie in Phasen des Spiels Ballbesitz kontrollierten.

Kaderentscheidungen und Aufstellungsänderungen

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch nahm im Vergleich zum Heimspiel gegen Salzburg zwei wesentliche Änderungen an der Startaufstellung vor. Albert Vallci rückte für den erkrankten Paul Koller in die Abwehrkette, während Valmir Matoshi die Chance erhielt, von der ersten Minute an im Mittelfeld aufzulaufen. Dadurch musste Jacob Hödl auf die defensivere Position rechts zurückweichen, wodurch Jürgen Heil aus dem Kader der Startelf fiel.

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Auf Seiten des SCR Altach trat nur eine personelle Änderung in Kraft, da Niklas Niehoff Johannes Naschberger rechts vor der Dreierkette ersetzte. Diese Aufstellung unterstrich die heimische Stärke der Vorarlberger, die von Beginn an aggressiv und organisiert agierten. Die defensive Struktur der Hausherren erwies sich als robust genug, um die Angriffe von Sturm Graz abzuwehren.

Spielverlauf und kritische Spielsituationen

Der Sturm-Goalie Ammar Helac und der Verteidiger Luis Balbo leisteten im Verbund hervorragende Arbeit, um klare Torchancen der Altacher abzuwehren. Besonders Rodney Elongo-Yombo schoss in der 17. Minute am Tor vorbei, und Diawara verfehlte eine Hereingabe von Niehoff in der 18. Minute nur um Zentimeter. Erstmals gefährlich wurde es für die Altacher Abwehr in der 19. Minute, als Oumar Diakite den Ball nach einem Laufpass über das Tor köpfte.

Die Hausherren ließen ihre Chancen nicht ungenutzt und vergaben in der 20. Minute eine perfekt herausgespielte Aktion, bei der Elongo-Yombo am Torabschluss scheiterte. Auch Patrick Greil staubte in der zweiten Halbzeit aus bester Position über den Ball ab. Nach dem Seitenwechsel ließ Hrstic in der 50. Minute eine weitere Möglichkeit aus, bevor Sturm Graz für einige Minuten ein Übergewicht im Spiel erarbeitete.

Simon Seidl und Oumar Diakite scheiterten in der 58. und 65. Minute am Altacher Keeper Dejan Stojanovic, während Valmir Matoshi in der 59. Minute hauchdünn neben das Tor schoss. Ausgerechnet in dieser Phase der Überlegenheit der Gäste gelang Altach durch Benjamin Böckle und Srdjan Hrstic der Siegtreffer. Hrstic hatte danach noch zwei weitere Möglichkeiten in den Minuten 70 und 91, scheiterte jedoch.

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Europapokal-Vorbereitung und Zukunftsaussichten

Das Spiel diente als Generalprobe für das bevorstehende Europa-League-Duell von Sturm Graz bei der TSG Hoffenheim. Dort erwartet die Grazer ein Duell gegen ihren Ex-Trainer Christian Ilzer, das am Donnerstag stattfindet. Die enttäuschende Performance in Altach stellt den Verein vor die Aufgabe, sich schnell für das internationale Geschäft zu erholen, da die Serie ohne Sieg weiter anhält.

Positive Signale gab es für Sturm Graz lediglich durch die Comebacks von Emran Soglo und Nelson Weiper, die als Wechselspieler eingesetzt wurden und ihre Fitness unter Beweis stellten. Die Niederlage in Altach markiert einen weiteren Rückschlag in der Rückrunde, während Dejan Stojanovic mit seinem sauberen Kasten in seinem 100. Ligaspiel glänzend reagierte.