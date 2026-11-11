Scott Colom besiegt Cindy Hyde-Smith in Mississippi-Senatswahl

Der Demokrat Scott Colom gewinnt die Senatswahl in Mississippi und bricht die jahrzehntelange Dominanz der Republikaner. Historischer Sieg für die Demokraten im konservativen Süden.

Der demokratische Bezirksstaatsanwalt Scott Colom hat das historische Senatsrennen im US-Bundesstaat Mississippi gewonnen. Er schlägt die republikanische Amtsinhaberin Senatorin Cindy Hyde-Smith und sichert sich damit einen Sitz im US-Senat. Damit wird Colom der erste demokratische Senator des Bundesstaates seit mehr als vierzig Jahren sein.

Historischer Durchbruch für Demokraten im Süden

Colom wird zusätzlich zum ersten schwarzen Senator in Mississippi seit den 1880er Jahren gekürt. Dieser Sieg markiert einen bedeutenden politischen Wendepunkt für die Demokratische Partei, da Mississippi traditionell als eine der besten Hochburgen der Republikaner gilt. Die Niederlage von Senatorin Hyde-Smith kommt überraschend, da US-Präsident Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 den Bundesstaat mit einem Vorsprung von etwa 23 Prozentpunkten für sich entscheiden konnte.

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Knapper Sieg nach Auszählung fast aller Stimmen

Nach der Auszählung von 99 Prozent der Stimmen führte Colom mit einem Vorsprung von lediglich 4.645 Stimmen. Sendungen wie CNN, NBC und die Nachrichtenagentur AP riefen ihn am Mittwoch zum Sieger aus. Das Rennen war bis zum Schluss extrem eng, was dazu führte, dass Mississippi in den letzten Tagen zu einem nationalen Fokus wurde. Viele Parteifunktionäre, Anwaltsteams und Aktivisten reisten an, um die Überprüfung von Tausenden Stimmzetteln zu beobachten und sich auf mögliche rechtliche Anfechtungen vorzubereiten. Mit einem vorläufigen Endergebnis ist voraussichtlich am Freitag zu rechnen.

Wahlkampfstrategie und Super-PAC-Unterstützung

Ein entscheidender Faktor war ein etwa 30 Sekunden langer Wahlwerbespot, der die Kampagne von Colom beflügelte. In dem Video wird Senatorin Hyde-Smith in einem Interview zitiert, in dem sie bezüglich steigender Rindfleischpreise sagt: "Man hat ja so viele Proteinquellen zur Auswahl." Das Video schneidet daraufhin zu einem Mann, der Burger grillt, der antwortet: "Ein anderes Protein wählen? Da würde ich mir lieber einen anderen Senator aussuchen." Kurz nach der Erstausstrahlung investierte das demokratische Super-PAC Senate Majority PAC laut der New York Times 1,2 Millionen US-Dollar in Coloms Wahlkampf. Später folgte eine weitere Million Dollar. Prominente Unterstützer wie die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton sowie Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris sorgten zudem für mediale Aufmerksamkeit.

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Dominanz bei schwarzen Wählern als Schlüsselfaktor

Laut Medienberichten punktete Colom vor allem bei der schwarzen Bevölkerung in Mississippi. Diese Gruppe macht etwa 37 Prozent der Staatsbevölkerung aus, was den höchsten Anteil schwarzer Amerikaner in allen US-Bundesstaaten darstellt. Da schwarze Wähler traditionell stark zu den Demokraten neigen, erwies sich diese Unterstützung als entscheidend. Der 43-jährige Colom verfolgte zudem eine taktische Strategie, indem er eine Woche vor den Midterms an einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump und Senatorin Hyde-Smith teilnahm. Dabei mischte er sich unter die Menge, um mit Bürgern über hohe Spritpreise, Lebensmittelkosten und Gesundheitsversorgung zu diskutieren.

Nationale Bedeutung und weitere Auszählungen

Der Sieg von Scott Colom findet in einem national spannungsgeladenen Wahlkontext statt. Bei den Kongresswahlen am Dienstag erzielten die oppositionellen Demokraten deutliche Mehrheiten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Die Demokraten sehen ihre Bemühungen, das Senatsmehr zu halten oder auszubauen, durch diesen Erfolg in einem tiefroten Staat bestärkt. Parallel dazu findet im ebenfalls überwiegend konservativen Alaska ein weiterer Auszählungskrimi statt. Die demokratische Kandidatin Mary Peltola lag dort zuletzt knapp vor dem republikanischen Amtsinhaber Dan Sullivan.