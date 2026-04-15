Schwule Zarewitsch-Fassung an der Volksoper: Eine Operette im Wandel der Zeit

Die Volksoper Wien präsentiert eine neue, queere Interpretation von Lehárs Zarewitsch. Die Inszenierung mit Klappfiguren und einer Travestie-Sonja sorgt für Gesprächsstoff.

In einer Zeit, in der der Sohn der US-Präsidentin und ein britischer Prinz ihre Hollywood-Liebe offen ausleben, eröffnet sich auch dem Zarewitsch von Franz Lehár die Möglichkeit, seine Zuneigung zum gleichen Geschlecht zu bekennen. Ursprünglich als Frauenverächter dargestellt, der sich lieber seinem Körper widmet, wird der Zarewitsch in der Volksoper Wien in einer neuen Interpretation der Operette auf eine unerwartete Weise präsentiert. Die Produktion wagt einen mutigen Schritt und verwandelt die Figur der Sonja, der Balletttänzerin, in Katuschukoff, einen Travestie künstler, der als „Sonja“ im Vorstadttheater auftritt. Diese innovative Herangehensweise verleiht der Geschichte eine völlig neue Dimension und hinterfragt konventionelle Geschlechterrollen. Die Inszenierung ist ein klares Statement für Akzeptanz und Vielfalt.

Die Inszenierung von Steef de Jong ist ein buntes Spektakel, das mit charmanten Klapp- und Schiebefiguren arbeitet, die in Echtzeit animiert, gefilmt und auf die Bühne projiziert werden. Diese Bühnengestaltung erinnert an einen kreativen Abend mit Laienspiel. Obwohl die Idee liebenswert ist, wirkt die Inszenierung manchmal etwas zerstückelt und erreicht nicht immer die volle Spielzeit. Die Dialoge wurden modernisiert, wobei alte Klischees gegen neue ausgetauscht werden. Die restlichen drei der vier Protagonisten überzeugen nur bedingt. Juliette Khalil und Martin Enenkel agieren als Buffo-Paar, wobei ihr Gesang nur schwer verständlich ist. Glücklicherweise helfen Übertitel, die Handlung zu verfolgen. David Kerber interpretiert den Zarewitsch eher als tenorale Parodie. Trotz der ungewöhnlichen Inszenierung bietet das Orchester unter der Leitung von Alfred Eschwé eine solide Grundlage für die Operette, und auch der Chor überzeugt.

Das Ensemble, insbesondere die Sopranistin Hedwig Ritter, die die Sopranpartie der Sonja singt, liefert eine bemerkenswerte Leistung. Die künstlerische Umsetzung, obwohl budgetfreundlich, wirft Fragen nach der Nachhaltigkeit und der Gesamtwirkung auf. Es stellt sich die Frage, ob die kreative Umsetzung die ursprüngliche Intention der Operette wirklich erreicht. Die Produktion verzichtet auf überflüssige Dekorationen und konzentriert sich auf die wesentlichen Elemente der Geschichte. Die musikalische Darbietung und die schauspielerischen Leistungen retten den Abend und machen ihn zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Trotz einiger Schwächen in der Umsetzung ist die Inszenierung ein mutiger Schritt, der die Operette in ein neues Licht rückt und eine zeitgemäße Botschaft von Akzeptanz und Vielfalt vermittelt. Die Redaktion/der Betreiber distanziert sich von den Inhalten in diesem Diskussionsforum





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