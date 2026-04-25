Schwierige Iran-Gespräche in Pakistan – US-Vizepräsident absagt Reise

Diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Konflikts im Iran nehmen Fahrt auf, doch die Verhandlungen in Pakistan sind von Unsicherheiten und Differenzen geprägt. Die USA und der Iran ringen um eine Lösung, während die Rolle der Revolutionsgarde und die zentralen Streitpunkte das Ergebnis beeinflussen könnten.

Die Bemühungen um eine Beendigung des Konflikt s im Iran gestalten sich komplex, was sich in anstehenden diplomatischen Gesprächen in Pakistan widerspiegelt. Die Vereinigten Staaten haben angekündigt, dass ihre Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am Samstag nach Islamabad reisen werden, um Verhandlungen zu führen.

Der iranische Außenminister Abbas Araktschi ist bereits am Freitag in der pakistanischen Hauptstadt eingetroffen. Teheran betont jedoch, dass keine direkten Gespräche mit den USA geplant sind, sondern lediglich Konsultationen mit pakistanischen Vertretern stattfinden werden. Diese Darstellung wird durch Aussagen von Ismail Baghaei, einem Sprecher des iranischen Außenministeriums, und Berichte der Nachrichtenagentur Tasnim, die der iranischen Revolutionsgarde nahesteht, untermauert.

Tasnim wies Berichte über Verhandlungen und eine angebliche Bitte des Iran um ein persönliches Treffen zurück, die von US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt geäußert wurden. Es bleibt unklar, ob die Konfliktparteien direkt miteinander verhandeln oder ob die Kommunikation ausschließlich über pakistanische Vermittler erfolgt. Araktschi selbst erklärte auf der Plattform X, dass er lediglich Absprachen mit seinen pakistanischen Kollegen treffen werde. Aus pakistanischen Sicherheitskreisen geht hervor, dass Araktschi einen Gegenvorschlag für die Verhandlungen mit den USA erörtern will.

Laut Tasnim soll der iranische Außenminister die Positionen seines Landes für ein Kriegsende darlegen und anschließend nach Oman und Russland weiterreisen. Ein Treffen Araktschis mit dem pakistanischen Verteidigungsminister Feldmarschall Asim Munir, der eine Schlüsselrolle in den Vermittlungen spielt, fand am Samstag in Islamabad statt. Beobachter weisen jedoch darauf hin, dass Araktschi möglicherweise nicht über den erforderlichen Verhandlungsspielraum verfügt, da die Revolutionsgarde voraussichtlich die Verhandlungslinie in Teheran maßgeblich bestimmt.

Die zentralen Streitpunkte im Konflikt sind das iranische Atomprogramm und die Kontrolle über die Straße von Hormus. Die USA fordern Garantien, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt, während Teheran an der Urananreicherung festhält. Bezüglich der Straße von Hormus fordern die USA freie Durchfahrt ohne Zölle, während der Iran auf die Kontrolle über diese wichtige Wasserstraße besteht, die für den weltweiten Öl- und Gasverkehr von entscheidender Bedeutung ist.

Teheran fordert zudem die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte im Ausland als Voraussetzung für eine Einigung. Die Reise von US-Vizepräsident JD Vance nach Pakistan ist laut CNN abgesagt worden, da der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf nicht an den Gesprächen teilnimmt. Ghalibaf wurde im Weißen Haus als Leiter der iranischen Delegation und somit als Verhandlungspartner für Vance angesehen. Leavitt erklärte, Vance stehe bereit, nach Pakistan zu reisen, falls die USA zu dem Schluss kommen, dass dies sinnvoll sei.

Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio werden auf neue Informationen der US-Delegation warten. Eine Analyse der BBC deutet darauf hin, dass Vances Abwesenheit darauf hindeutet, dass keine großen Durchbrüche erwartet werden, obwohl die Gespräche das Interesse beider Seiten an einer Lösung signalisieren. Trump hatte zuvor die Waffenruhe mit dem Iran ohne festes Enddatum verlängert, nachdem der Iran eine Teilnahme an weiteren Verhandlungen in Pakistan abgelehnt hatte.

Unter dem Druck steigender Energiepreise aufgrund der Blockade der Straße von Hormus werden in der Europäischen Union nun auch mögliche Zugeständnisse an den Iran erwogen. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz reiste zu einem informellen EU-Gipfel in Zypern mit einem Vorschlag seines Kabinetts, bestehende Sanktionen gegen den Iran schrittweise zu lockern, sollte eine umfassende Vereinbarung über die Freigabe der Meerenge erzielt werden





ORF / 🏆 8. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Pakistan Verhandlungen Diplomatie Konflikt Straße Von Hormus Atomprogramm USA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran setzt Hinrichtungswelle fort – Vierte Exekution in dieser WocheDer Iran hat eine weitere Hinrichtung im Rahmen einer anhaltenden Welle von Exekutionen durchgeführt. Der Hingerichtete wurde der Zusammenarbeit mit dem Mossad und der Mitgliedschaft in einer Oppositionsgruppe beschuldigt. Menschenrechtsgruppen kritisieren die rigorose Anwendung der Todesstrafe und warnen vor politischer Einschüchterung.

Read more »

Karner führt Gespräche über EU-Asylpakt in GriechenlandInnenminister Karner nimmt am Delphi Economic Forum teil und diskutiert mit griechischen und zypriotischen Vertretern über die Umsetzung des EU-Asylpakts und die Verhinderung illegaler Migration. Österreich setzt sich für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit und die Einrichtung von Rückkehrzentren in Drittstaaten ein.

Read more »

Handgelenk macht Probleme - 'Schwierige Zeit' – Alcaraz verpasst French OpenCarlos Alcaraz wird die French Open aufgrund einer Verletzung am Handgelenk verpassen.

Read more »

US-Gesandte fliegen zu Iran-Gesprächen nach PakistanSteve Witkoff und Jared Kushner sollen am Samstag in Islamabad eintreffen, Irans Außenminister wird schon am Freitagabend für Gespräche in Pakistan erwartet.

Read more »

Erneute Iran-Gespräche erwartet: US-Gesandte treffen iranische Unterhändler in PakistanUS-Gesandte Steve Witkoff und Jared Kushner werden am Samstag in Pakistan mit iranischen Unterhändlern zusammenkommen, um über einen möglichen Gegenvorschlag zu verhandeln. Die Gespräche finden vor dem Hintergrund einer angespannten Lage und verstärkter US-Militärpräsenz im Nahen Osten statt. Israel wartet auf ein Signal der USA, um mögliche Militäroperationen gegen den Iran fortzusetzen.

Read more »

Iran-Krieg: US-Sondergesandte reisen nach Pakistan, Außenminister Araqchi will nicht mit ihnen verhandelnUS-Präsident Trump schickt Witkoff und Kushner nach Islamabad zu Gesprächen. Doch der Iran will nur mit Vertretern Pakistans reden.

Read more »