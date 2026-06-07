Schweres Zugunglück im Waldviertel: Zwei Tote und ein verletztes Kind

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Güterzug in Niederösterreich sind zwei Erwachsene getötet worden. Ihre fünfjährige Tochter überlebte verletzt. Der Bahnübergang war bereits früher Unfallort.

Ein schweres Zugunglück ereignete sich am Samstagnachmittag im Waldviertel , Niederösterreich. An einem Bahnübergang in der Nähe von Thaua bei Allentsteig wurde ein Pkw von einem Güterzug der Franz-Josefs-Bahn erfasst.

Das Fahrzeug wurde mitgeschleift und völlig zerstört. Zwei Erwachsene, die Eltern eines fünfjährigen Mädchens, kamen bei dem Zusammenstoß ums Leben. Das Kind konnte lebend aus dem Wrack geborgen werden und wurde nach Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr, als der Pkw den mit Blinklight gesicherten Übergang überqueren wollte.

Die Bergung des Autos gestaltete sich schwierig, da es sich unter der Lok verkeilt hatte und mit Seilwinden freigelegt werden musste. Feuerwehren aus Thaua, Allentsteig, Göpfritz an der Wild und Schwarzenau waren stundenlang im Einsatz. Der Lokführer blieb zwar unverletzt, erlitt aber einen schweren Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Bahnstrecke zwischen Göpfritz an der Wild und Allentsteig war für rund drei Stunden gesperrt, der Zugverkehr konnte kurz nach 19 Uhr wieder aufgenommen werden.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar; die Ermittlungen prüfen, ob der Lenker das Blinklicht übersehen hat oder andere Faktoren eine Rolle spielten. Der betroffene Bahnübergang war bereits in der Vergangenheit Schauplatz schwerer Unfälle, so etwa 2015, als dort ein Lokführer bei einer Kollision mit einem Sattelschlepper starb





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zugunglück Bahnübergang Waldviertel Thaua Allentsteig Franz-Josefs-Bahn Güterzug Pkw Getötete Verletztes Kind Feuerwehr Bergung Ermittlungen Unfallursache Sperrung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skandal im TV: Haben die zwei gerade Sex im Pool?'Ex on the Beach': Sex-Skandal im Pool schockiert Cast – Gigi Birofio und Kathi Glawe sorgen für Aufregung in neuer Reality-TV-Staffel.

Read more »

Zwei neue 'Klima-Oasen' rund um U3-Station SimmeringKlimafitte Vorplätze: Rund um die U3-Station Simmering entstanden neue Grünflächen, Bäume und barrierefreie Plätze für mehr Lebensqualität.

Read more »

Zwei Neueröffnungen in Oberösterreich: Frischer Wind für die Gastro-SzeneZwei neue Lokale bringen Schwung in die Gastronomie in Oberösterreich: Ein Wirtepaar eröffnet in Linz-Urfahr das "Freistädter Stüberl" mit Getränkeschwerpunkt, Dartsraum und Garten. In der Lederergasse startet mit "Der Ledera" ein neuer Heuriger, der österreichische Klassiker und gemütliches Ambiente bietet.

Read more »

Zwei Tote nach Kollision zwischen Pkw und Güterzug in NiederösterreichBei einem Verkehrsunfall in Allentsteig ist ein Pkw mit einem Güterzug der Franz-Josefs-Bahn zusammengestoßen. Zwei Erwachsene starben, ein Kleinkind wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Der Bahnübergang war mit Lichtzeichen gesichert. Die Strecke war für etwa drei Stunden unterbrochen.

Read more »