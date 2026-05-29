Schweres Unwetter in Rheine: Sintflutartige Regenfälle, umgestürzte Bäume und Verkehrschaos

Ein heftiges Sommerunwetter mit Hagel, Orkanböen und Starkregen hat in Rheine für einen Ausnahmezustand gesorgt. Zahlreiche Straßen wurden überflutet, Bäume blockierten Wege und die Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz.

Ein schweres Unwetter mit Hagel, Orkanböen und heftigem Starkregen hat am Freitagabend in der Stadt Rheine für schwere Schäden, blockierte Straßen und einen massiven Ausnahmezustand gesorgt.

Das heftige Unwetter traf die nordrhein-westfälische Stadt Rheine am Freitag, wodurch sintflutartige Regenfälle innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Straßen in reißende Wasserflächen verwandelten. Seit etwa 19:00 Uhr herrschte in der Stadt der absolute Ausnahmezustand, wie extremwetter.tv meldet. Auch wenn das Ereignis im Nachbarland Deutschland stattfand, zeigt es eindrucksvoll die Urgewalt sommerlicher Gewitterzellen, die so auch in Österreich jederzeit den Verkehr lahmlegen können. Besonders dramatisch war die Lage auf der Bahnhofstraße, wo ein Auto in den gewaltigen Wassermassen stecken blieb.

Mehrere Fahrzeuge mussten später abgeschleppt werden, nachdem sie durch das eindringende Wasser beschädigt worden waren. Auch Unterführungen liefen binnen Minuten voll. Gefährliche Szenen spielten sich an einer überfluteten Unterführung ab, als einige Erwachsene und Kinder die Passage trotz des hüfthohen Wassers zu Fuß durchqueren wollten. Die Polizei griff jedoch rechtzeitig ein und verhinderte Schlimmeres.

Neben den Wassermassen sorgten auch Orkanböen für massive Schäden im Stadtgebiet. Zahlreiche Bäume stürzten um und blockierten die Straßen in der gesamten Stadt. Teilweise fielen nach heftigen Blitzschlägen auch die Ampelanlagen aus, weshalb der Verkehr vielerorts komplett zum Erliegen kam. Die Feuerwehr arbeitet seit Stunden im Dauereinsatz.

Wegen der enormen Vielzahl an eingehenden Notrufen kommen die Einsatzkräfte kaum hinterher. Die umfassenden Aufräumarbeiten werden sich voraussichtlich bis Samstag ziehen





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