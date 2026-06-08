Schweres Erdbeben erschüttert Philippinen - Tsunamiwarnung für mehrere Länder

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 hat die südlichen Philippinen getroffen und Tsunamiwarnungen in Indonesien und Japan ausgelöst. Gebäude stürzten ein, Menschen flohen in Panik. Berichte über Tote und Verletzte werden geprüft.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 hat am Montagmorgen die südlichen Philippinen erschüttert und eine Reihe von Tsunami warnungen in mehreren Ländern ausgelöst. Das Beben ereignete sich um 7.37 Uhr Ortszeit vor der Küste der Provinz Sarangani auf der Insel Mindanao, wie das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) mitteilte.

Die Erschütterungen waren so heftig, dass Gebäude einstürzten, Menschen in Panik auf die Straßen liefen und der Flughafen in General Santos City vorübergehend geschlossen werden musste. Die Behörden riefen die Bewohner mehrerer Küstengebiete auf, sich umgehend in höher gelegene Regionen zu begeben, da Tsunamiwellen drohten. Auch im benachbarten Indonesien wurden Tsunamiwarnungen ausgegeben, speziell auf der Insel Sulawesi, und Japan warnte vor möglichen Flutwellen an Teilen seiner Pazifikküste.

Die philippinische Katastrophenschutzbehörde teilte mit, Berichte über mögliche Todesopfer und Verletzte würden noch überprüft. Zudem gingen Meldungen über schwere Schäden an Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren und Kirchen ein. Das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar, doch die Behörden rechnen mit erheblichen Zerstörungen. Besonders stark waren die Erschütterungen in der Stadt General Santos City zu spüren, wo der Flughafen vorsorglich geschlossen wurde.

Das Epizentrum lag südwestlich der Gemeinde Maasim. Da das Beben am ersten Schultag des neuen Schuljahres stattfand, befanden sich viele Schüler, Lehrkräfte und Beschäftigte bei Flaggenzeremonien im Freien - ein glücklicher Umstand, der vermutlich Schlimmeres verhinderte. Der Unterricht wurde in den betroffenen Gebieten ausgesetzt, ebenso die Arbeit in vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen. Viele Menschen reagierten panisch auf die heftigen Erdstöße.

Die Provinzreporterin Noreen Ygonia sagte lokalen Medien: Ich dachte, es wäre mein Ende. Ich habe einfach angefangen zu beten. Es hat so heftig gebebt, dass ich mich kaum bewegen konnte. Eine Bewohnerin der Stadt Koronadal berichtete: Wir haben nur noch geschrien, weil wir solche Angst hatten.

An einer Schule in der Provinz Davao del Sur stürzte nach Angaben der Schulleitung ein Gebäude ein, doch niemand wurde verletzt, weil alle draußen bei der Flaggenzeremonie waren. Die Schulleiterin Elene Marie Jane Gamboa erklärte, das Gebäude sei bereits bei einem Erdbeben im Jahr 2019 beschädigt worden und habe ohnehin abgerissen werden sollen. US-Geologen registrierten zahlreiche Nachbeben, und die US-Erdbebenwarte USGS warnte vor möglichen Wellen von bis zu drei Metern Höhe an einigen Küstenabschnitten.

Die philippinischen Behörden gaben jedoch zunächst Entwarnung, da keine ungewöhnlich hohen Wellen beobachtet wurden. Präsident Ferdinand Marcos Jr. sicherte den Betroffenen staatliche Unterstützung zu und rief die Bevölkerung auf, jetzt in höher gelegene Gebiete zu gehen und nicht zu warten. Das Leben der Menschen sei wichtiger als alles, was sie zurücklassen müssten. Die Philippinen und Indonesien liegen am Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, an dem häufig starke Erdbeben und Vulkanausbrüche auftreten, weil mehrere Erdplatten aufeinandertreffen





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