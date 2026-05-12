Das erste ESC-Halbfinale hat alles, was das Herz des Songcontests begehrt. Es gab hohe Erwartungen an Songs, die großes Potenzial für den Sieg versprechen. Im Laufe des Abends gab es jedoch auch Zitternde Delegationen und Eskalation.Pick the 'Big Five' und Gastgeber Österreich stehen bereits fest, während Ernährung und Feinmotorik im Finale auftreten werden. Österreicher Finnland, Griechenland und Israel sorgten für massive Reaktionen. Donnerstag wird in dem zweiten Halbfinale weitere zehn Finalplätze vergeben.

Die erste große Entscheidung beim Eurovision Song Contest ist gefallen! Zehn Länder haben im ersten Halbfinale das Ticket für das große Finale am Samstag gelöst.

Große Emotionen, zitternde Delegationen und pure Eskalation in der Wiener Stadthalle: Das erste ESC-Halbfinale hatte alles, was das Songcontest-Herz begehrt. Während einige Acts schon nach ihrem Auftritt als heiße Final-Kandidaten gehandelt wurden, mussten andere bis zum allerletzten Moment hoffen. Fix im Finale gesetzt waren ohnehin bereits die sogenannten'Big Five' – also Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien – sowie Gastgeber Österreich. Cosmó darf deshalb unabhängig vom Ergebnis am Samstag mit'Tanzschein' auf die große Bühne.

B PARTICULARSPANZIG: Der Österreicher wird das Finale sogar als letzter Act auf Startplatz 25 abschließen. Schon beim ersten Halbfinale zeigte sich: Die Konkurrenz ist heuer enorm stark. Vor allem Finnland, Griechenland und Israel sorgten in der Halle für massive Reaktionen. Jetzt richtet sich der Blick auf Donnerstag, wenn im zweiten Halbfinale die nächsten zehn Finalplätze vergeben werden





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