Schwerer Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei in Frastanz

Eine Autofahrerin ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss entzog sich einer Polizeikontrolle und verursachte wenig später einen folgenschweren Unfall in Frastanz. Drei Menschen wurden verletzt, die Ermittlungen laufen.

Am späten Samstagabend ereignete sich in Frastanz , Vorarlberg , ein folgenschwerer Verkehrsunfall , der auf eine missglückte Polizeikontrolle zurückzuführen ist. Eine Autofahrerin, die offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand und keinen Führerschein besaß, hatte sich einer routinemäßigen Überprüfung durch eine Streifenbesatzung im Walgau entzogen.

Gegen 23:10 Uhr wollten die Beamten den Wagen der Frau anhalten, doch diese ignorierte die Signale und floh mit hoher Geschwindigkeit. Die sofort eingeleitete Fahndung führte zunächst nicht zum Erfolg, da die Fahrerin das Fahrzeug in der Dunkelheit aus den Augen verloren ging. Kurze Zeit später jedoch wurde die Polizei zu einem schweren Unfall gerufen. Die Untersuchungen ergaben, dass die Frau nach ihrer Flucht weiter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

In Frastanz bog sie am Kreisverkehr der Bahnhofstraße (L190) entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisel ein. Dort kollidierte ihr Fahrzeug frontal mit dem Auto eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Lenkers. In dem zweiten Pkw befanden sich vier Insassen neben dem Fahrer. Die Wucht des Aufpralls verletzte die Unfallverursacherin sowie zwei Personen aus dem anderen Fahrzeug.

Alle drei Verletzten wurden zur Behandlung in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht, konnten das Krankenhaus jedoch nach kurzer Versorgung wieder verlassen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein vor Ort durchgeführter Speicheltest fiel zusätzlich positiv auf THC und Kokain aus. Die weiteren straf- und verkehrsrechtlichen Ermittlungen dauern an





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