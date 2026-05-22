Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten und gestohlenen Fahrzeugen in Gänserndorf (NÖ)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und gestohlenen Fahrzeugen wurde in Gänserndorf (NÖ) am Freitag reported. Oberstabsarzt Hannes Haslinger von der RPW Wien bestätigte die Meldung.

Ein schwerer Verkehrsunfall wurde in Gänserndorf (NÖ) am Freitag reported. Zwei voll besetzte Autos waren frontal zusammengestoßen. Der Wucht des Aufpralls hinterliess ein Trümmerfeld und mehrere verletzte Personen mussten gleichzeitig versorgt werden.

Insgesamt wurden vier Personen schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Aufgrund der Schwere des Unfalls standen mehrere Notarzthubschrauber und Rettungsteams im Einsatz. Es stellte sich heraus, dass eines der beteiligten Fahrzeuge als gestohlen gemeldet war. Zwei Personen flüchteten sofort von der Einsatzstelle. Die Ermittlungen laufen weiter, um die Ursache des Unfalls zu ermitteln





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