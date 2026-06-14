Schwerer Verkehrsunfall in Mauerbach: Zwei Verletzte nach Überschlag

Ein Pkw überschlägt sich in Mauerbach, zwei Personen werden verletzt. Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, Unfallursache unklar.

Am Freitagnachmittag, dem 12. Juni 2026, ereignete sich im Ortsgebiet von Mauerbach , Niederösterreich , ein schwerer Verkehrsunfall . Ein Pkw mit zwei Insassen überschlug sich und kam auf der Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Aufgrund der eingehenden Notrufe alarmierte die Bereichsalarmzentrale die Feuerwehren Mauerbach, Steinbach und Gablitz zu einer vermuteten Menschenrettung. Parallel dazu wurden durch die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich umfangreiche Rettungskräfte entsandt, darunter das Rote Kreuz Purkersdorf, der Samariterbund Eichgraben, der Bezirkseinsatzleiter St. Pölten sowie die First Responder aus Mauerbach. Die Einsatzkräfte arbeiteten eng zusammen und befreiten eine Person aus dem verunfallten Fahrzeug. Anschließend übernahmen Sanitäter und ein Notarzt die medizinische Erstversorgung der beiden Verletzten.

Während eine Person schwer verletzt wurde, erlitt die zweite leichtere Verletzungen. Nach der stabilisierung wurden beide Patienten in umliegende Krankenhäuser transportiert, um dort weiter behandelt zu werden. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme sicherten die Feuerwehren das Fahrzeug, bergen es und stellten es auf einem sicheren Abstellplatz ab. Im Anschluss wurde die Unfallstelle gründlich gereinigt und für den Verkehr wieder freigegeben.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen. Die Rettungsaktion zeigte die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen im Katastrophenschutz. "DOKU-Niederösterreich





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