Schwerer Verkehrsunfall in Gmunden: Pkw stürzt von Brücke in den Gosaubach

Ein Pkw durchbricht auf der B166 bei Hallstatt das Brückengeländer und stürzt in den Gosaubach. Fünf Menschen werden verletzt, Rettungskräfte bergen das Fahrzeug mit einem Kran.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend im Bezirk Gmunden , Oberösterreich, und löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. Auf der Pass Gschütt Straße (B166) im Bereich Gosauzwang in Hallstatt durchbrach ein Pkw das Brückengeländer und stürzte mehrere Meter tief in den Gosaubach .

Das Fahrzeug kam schließlich seitlich im Bachbett zum Liegen. Nachfolgende Autofahrer reagierten geistesgegenwärtig und setzten umgehend die Rettungskette in Gang, sodass binnen kurzer Zeit zahlreiche Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen. Neben Rettung, Notarzt und Polizei standen auch die Feuerwehren Bad Goisern, St. Agatha und Hallstatt im Einsatz. Gemeinsam mit Ersthelfern gelang es, alle Insassen rasch aus dem Unfallwrack zu befreien.

Die insgesamt fünf Verletzten wurden über eine Leiter die steile Ufermauer hinaufgebracht. Vor Ort übernahmen Feuerwehrarzt, Notarzt und Rettungskräfte die medizinische Erstversorgung der Verunglückten. Nach der Stabilisierung am Unfallort brachte der Rettungsdienst die Patienten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Nach Abschluss der Rettungsarbeiten rückte schweres Gerät an: Mit einem Kran wurde der demolierte Pkw aus dem Bach geborgen.

Das Wrack wurde anschließend an ein Abschleppunternehmen übergeben. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt. Die Pass Gschütt Straße war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt





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