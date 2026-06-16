Schwerer Verkehrsunfall in der Wildschönau: Zwei Personen verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Wildschönau in Tirol. Zwei Personen wurden verletzt. Der Lenker eines Klein-Lkw stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Schwerer Verkehrsunfall in der Wildschönau in Tirol : Zwei Personen wurden verletzt. Der Lenker eines Klein-Lkw stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss . Die Straße musste während des Rettungs- und Bergeinsatzes rund eine Stunde lang gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag. Der 39-jährige Österreicher war mit seinem Klein-Lkw von Mühltal kommend in Richtung Oberau unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 44-jährige Polin mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße zur Einmündung der L3. Beim Einbiegen in Richtung Mühltal kam es aus bislang unbekannter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Lenker wurden verletzt. Der Einheimische wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht. Die Polin lehnte einen Transport ins Krankenhaus ab. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten musste die Wildschönauer Straße für etwa eine Stunde vollständig gesperrt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 39-Jährigen eine leichte Alkoholisierung fest. Neben einer Polizeistreife aus Wörgl standen der Rettungsdienst, ein First Responder sowie die Motorradstaffel im Einsatz





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