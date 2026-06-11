Schwerer Verkehrsunfall in Bayern: Kind getötet, mehrere Verletzt

Ein Linienbus kollidierte mit einem entgegenkommenden Reisebus, besetzt mit Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften, im Kurvenbereich. Ein Kind wurde getötet, mehrere Personen wurden verletzt.

HEBERTSHAUSEN , OT AMPERMOCHING, LKRS. DACHAU ( BAYERN ): Gegen 12:30 Uhr des 10. Juni 2026 ereignete sich zwischen Ampermoching (Gemeinde Hebertshausen ) und Ottershausen schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Busse beteiligt waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Linienbus mit einem entgegenkommenden Reisebus, besetzt mit Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zweier Zweiter Klassen der Grundschule Haimhausen, im Kurvenbereich kollidiert. Hierbei wurde nach bisherigem Stand ein Kind getötet. Zwei weitere Kinder sowie eine Lehrerin wurden mit schwersten Verletzungen in umliegende Kliniken eingeliefert. Zwei mittelschwer verletzte Kinder sowie 28 leichtverletzte Personen, darunter die beiden Busfahrer, wurden ebenfalls medizinisch versorgt.

Neben einer Vielzahl von Rettungsfahrzeugen waren auch insgesamt fünf Hubschrauber im Einsatz. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht gesichert, die Ermittlungen dauern an. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II wurde ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache in Auftrag gegeben. Für die Unfallbeteiligten sowie deren Angehörige wurde vor Ort eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Zur Bewältigung der Einsatzlage war ein Großaufgebot von Polizei- und Rettungskräften mehrerer Hilfsorganisationen vor Ort. Die Unfallstelle ist weiterhin total gesperrt. Während des Nachmittages kam es im Bereich rund um den Ereignisort zu erheblichen Verkehrsstörungen





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