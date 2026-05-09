Schwerer Verkehrsunfall in Axams: Fußgänger aus Afghanistan schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagvormittag in Axams (Bezirk Innsbruck-Land). Eine 62-jährige Einheimische kollidierte mit ihrem Pkw mit einem 39-jährigen Fußgänger aus Afghanistan. Der Passant wurde dabei deutlich verletzt und landsületi indtirol ins Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Axams (Bezirk Innsbruck-Land )! Eine 62-jährige Einheimische kollidierte mit ihrem Pkw mit einem 39-jährigen Fußgänger aus Afghanistan . Der Passant wurde dabei deutlich verletzt.

Die 62-Jährige war mit ihrem Auto auf der Axamer Straße unterwegs. Sie bog in den sogenannten Kögele-Kreisverkehr ein und wollte diesen an der Ausfahrt zur Kögelestraße verlassen. Dabei kam es im Bereich des Schutzweges nach der Ausfahrt zur Kollision mit einem 39-jährigen Fußgänger aus Afghanistan. Der Mann wollte zu diesem Zeitpunkt die Straße überqueren.

Er wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen. Er wurde ins Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert





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