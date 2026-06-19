Schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Horn: Zwei Personen verletzt

Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der L 1155 in Richtung Rodingersdorf schwer verletzt worden. Der Lastwagen kollidierte mit einem Personenzug, wobei rund 30 Fahrgäste sowie der Triebfahrzeugführer im Zug unverletzt blieben.

Im Bezirk Horn (NÖ) kam es zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Personenzug . Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der 35-jährige Lkw -Fahrer war auf der L 1155 in Richtung Rodingersdorf unterwegs, als er laut Polizei vermutlich das rote Lichtzeichen an einem unbeschrankten Bahnübergang übersah.

Der Lkw kollidierte in weiterer Folge mit einem Personenzug, wobei rund 30 Fahrgäste sowie der Triebfahrzeugführer im Zug unverletzt blieben. Der Lastwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls etwa 60 Meter weit geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 35-jährige Lenker erlitt schwere Verletzungen und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch der 17-jährige Beifahrer wurde verletzt, allerdings unbestimmten Grades.

Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle, um die Verletzten zu versorgen. Für die rund 30 Fahrgäste im Zug sowie den Lokführer bestand keine Gefahr - sie blieben bei dem Unfall unverletzt. Die genaue Unfallursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Der Bahnübergang war zum Unfallzeitpunkt unbeschrankt, verfügte jedoch über eine Ampelanlage mit Lichtzeichen





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