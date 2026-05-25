Schwerer Verkehrsunfall: Fußgängerin schwer verletzt, Autofahrer flüchtet

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend im Kreuzungsbereich von Lerchenfelder Gürtel und Thaliastraße. Eine 25 Jahre alte Fußgängerin wurde hierbei von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der 22-jährige Autofahrer war mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen des Lerchenfelder Gürtels unterwegs und flüchtete anschließend.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend im Kreuzungsbereich von Lerchenfelder Gürtel und Thaliastraße. Eine 25 Jahre alte Fußgängerin wurde hierbei von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Der 22-jährige Autofahrer war mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen des Lerchenfelder Gürtels unterwegs und wollte die beampelte Kreuzung mit der Thaliastraße geradeaus überqueren. Kurz vor dem Überqueren kam es zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen dem herannahenden Wagen des jungen Mannes und der Fußgängerin. Durch die Wucht des Zusammenstoßes zog sich die 25-Jährige schwere Verletzungen zu. Die alarmierte Berufsrettung Wien kümmerte sich sofort um die verletzte Fußgängerin und übernahmen die notfallmedizinische Versorgung direkt an der Unfallstelle.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde die Frau in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang laufen





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