Schwerer Verkehrsunfall bei Unterneukirchen: Junge Fahrerin stirbt an Unfallfolgen

Am 9. Juni 2026 kollidierte eine 27‑jährige Frau aus dem Landkreis Cham frontal mit einem Lkw auf der B 299 bei Unterneukirchen. Trotz sofortiger medizinischer Hilfe verstarb sie wenige Tage später. Der Lkw‑Fahrer blieb leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 000 Euro. Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Am Dienstagabend, dem 9. Juni 2026, ereignete sich im Landkreis Altötting ein schwerer Verkehr sunfall, der das Leben einer jungen Frau forderte. Die 27‑jährige Fahrerin aus dem Landkreis Cham fuhr gegen 19.15 Uhr die Bundesstraße 299 in Richtung Garching an der Alz.

Auf Höhe des kleinen Ortes Gasteig geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und drängte nach links, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Lkw samt Pkw‑Transportauflieger kollidierte. Der Aufprall war mit enormer Wucht zu spüren; die junge Frau wurde dabei schwerst verletzt und verlor das Bewusstsein. Rettungskräfte aus Unterneukirchen, die sofort am Unfallort eintrafen, leisteten erste Hilfe, während ein Rettungshubschrauber aus der Region die Verletzte in ein überregionales Traumazentrum beförderte.

Dort verstarb sie wenige Tage später, am 13. Juni, an den erlittenen Verletzungen, obwohl die behandelnden Ärzte ihr allerbeste medizinische Versorgung zukommen ließen. Der Fahrer des Lastkraftwagens blieb glücklicherweise nur leicht verletzt. Trotz des heftigen Aufpralls blieb er bei Bewusstsein und konnte von den eintreffenden Rettungskräften eigenständig aus dem Fahrzeug steigen.

Das Fahrzeug des Lkw wurde jedoch im Frontbereich stark beschädigt, wodurch ein Sachschaden von rund 50 000 Euro entstanden ist. Zusätzlich wurden zwei Pkw, die auf dem Transportauflieger geladen waren, nur geringfügig beschädigt. Der Pkw der 27‑jährigen Fahrerin wurde völlig zerstört und gilt als Totalschaden. Nach dem Notfalleinsatz wurden die beschädigten Fahrzeuge von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen, und die Fahrbahn wurde nach den Sicherheitsvorschriften gereinigt und wieder freigegeben.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete die Sicherstellung aller beteiligten Fahrzeuge sowie die Anfertigung eines technischen Gutachtens an, um die Unfallursache zu ermitteln. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft übernahm die Polizeiinspektion Altötting die Ermittlungen. Neben der Polizei war die Feuerwehr Unterneukirchen im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, warum das Fahrzeug der jungen Frau von der Fahrbahn abkam, ob ein technisches Versagen, ein gesundheitlicher Notfall oder ein äußeres Hindernis beteiligt war.

Die Ergebnisse des Gutachtens sollen in den kommenden Wochen vorliegen und könnten Aufschluss darüber geben, ob weitere Präventivmaßnahmen nötig sind, um ähnliche Tragödien künftig zu verhindern





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Verkehrsunfall B299 Unterneukirchen Unfallopfer Ermittlungen

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