Schwerer Verkehrsunfall auf der L190 in Nenzing: Zwei Verletzte und eingeklemmte Person

Auf der L190 in Nenzing kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die genauen Umstände des Unfalls werden ermittelt.

Am Samstagvormittag, dem 20. September 2025, ereignete sich gegen 11:30 Uhr auf der L190 in Nenzing ein schwerer Verkehr sunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfallhergang deutet auf eine Missachtung der Vorfahrt hin. Eine 55-jährige Frau aus Nüziders, die mit ihrem Pkw unterwegs war, wollte von einer Nebenstraße auf die L190 einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah sie dabei einen von Bludenz kommenden Pkw. Die darauffolgende Kollision war unvermeidlich.

Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass die 61-jährige Lenkerin des anderen Fahrzeugs in ihrem Pkw eingeklemmt wurde. Sie musste von der schnell alarmierten Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Rettungsmaßnahmen dauerten eine geraume Zeit, währenddessen die Einsatzkräfte alles daran setzten, die eingeklemmte Person schonend zu befreien und gleichzeitig die Erstversorgung sicherzustellen. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt, um die Sicherheit der Einsatzkräfte und die reibungslose Durchführung der Bergungsarbeiten zu gewährleisten. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun von der Polizei untersucht. Die betroffenen Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, um sie auf mögliche technische Mängel oder Fehler zu untersuchen, die zum Unfall beigetragen haben könnten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um zur Klärung der Unfallursache beizutragen und den genauen Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf die Überprüfung der Aussagen der beteiligten Personen und der Zeugen, sowie auf die Auswertung technischer Daten, die möglicherweise Rückschlüsse auf den Unfallhergang zulassen. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. \Beide Fahrerinnen wurden nach der Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Über die Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die medizinische Versorgung der Verletzten hat oberste Priorität, und die Ärzte im Krankenhaus bemühen sich um eine umfassende Behandlung. Es ist noch unklar, wie lange die Verletzten im Krankenhaus verbleiben müssen und welche langfristigen Auswirkungen der Unfall auf ihre Gesundheit haben wird. Die Angehörigen der Verletzten wurden über den Vorfall informiert und werden in dieser schweren Zeit von den zuständigen Stellen betreut. Die psychologische Betreuung der Betroffenen und ihrer Familien ist ebenfalls sichergestellt, um ihnen bei der Verarbeitung des traumatischen Erlebnisses zu helfen. Die Behörden arbeiten eng mit den medizinischen Fachkräften zusammen, um sicherzustellen, dass die Verletzten die bestmögliche Versorgung erhalten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären und die Verantwortlichkeiten festzustellen. Die Unfallstelle war nach der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn wieder befahrbar. Die L190 war für mehrere Stunden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen. \Die Feuerwehr Nenzing war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort. Neben der Befreiung der eingeklemmten Person übernahmen die Feuerwehrleute auch die Sicherung der Unfallstelle, den Brandschutz und die Ausleuchtung der Einsatzstelle. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei verlief reibungslos und professionell. Die Helfer arbeiteten Hand in Hand, um die bestmögliche Versorgung der Verletzten zu gewährleisten und die Unfallstelle schnellstmöglich zu räumen. Die Rettungsarbeiten wurden durch die schwierigen Bedingungen erschwert, da die Unfallstelle schwer zugänglich war. Dennoch gelang es den Einsatzkräften, die Verletzten rasch zu bergen und die erforderlichen medizinischen Maßnahmen einzuleiten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären und die Verantwortlichkeiten festzustellen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um zur Klärung der Unfallursache beizutragen. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf die Überprüfung der Aussagen der beteiligten Personen und der Zeugen sowie auf die Auswertung technischer Daten. Bilder und Videos des Unfalls sind im Premium-Bereich von V+ verfügbar. Abonnenten haben exklusiven Zugriff auf weiterführende Informationen und detaillierte Aufnahmen des Vorfalls. Das Nachrichtenportal VOL.AT wird weiterhin über die neuesten Entwicklungen berichten





