Schwerer Verkehrsunfall auf der Grindelstraße in Lustenau: Pkw kollidiert mit Lkw, Fahrer schwer verletzt

Ein Pkw gerät auf der Grindelstraße in Lustenau auf die Gegenfahrbahn und stößt frontal mit einem Lkw zusammen. Der 67-jährige Pkw-Fahrer wird schwer verletzt, der Lkw-Fahrer bleibt unverletzt. Die Straße ist für mehrere Stunden gesperrt.

In Lustenau , Bezirk Bregenz, ereignete sich am 15. Juni 2026 ein schwerer Verkehrsunfall auf der Grindelstraße (L203). Gegen 9.15 Uhr kollidierte ein Pkw mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger.

Der 67-jährige Pkw-Lenker war in Richtung Höchst unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Lkw zusammenstieß, der von einem 50-jährigen Fahrer in Richtung Engel-Kreisverkehr gesteuert wurde. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Pkw mehrere Meter von der Unfallstelle entfernt. Der verletzte Pkw-Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden und erlitt schwerwiegende Verletzungen im Bereich der Lunge und des Brustkorbs. Er wurde umgehend vom Notarzt versorgt und ins Landeskrankenhaus Dornbirn transportiert.

Der Lkw-Fahrer blieb unversehrt. Am Pkw entstand Totalschaden, während am Lkw die linke Seite im Tankbereich beschädigt wurde - es gab Eindellungen, Kratzspuren und ein beschädigter Reifen. Ein Alkotest beim Lkw-Lenker fiel negativ aus, beim Pkw-Lenker war aufgrund der Verletzungen kein Test möglich. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Grindelstraße (L203) für etwa dreieinhalb Stunden vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region führte.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden, um die genaue Unfallursache zu klären





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